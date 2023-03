Ballarin, Azione: "Perché non farci un luogo della mobilità dolce?"

Ballarin, anche il gruppo rivierasco di Azione esprime disappunto per la decisione del comune di abbattere la curva sud e realizzare un progetto che a molti appare ‘mutilato’ e privo di visione. "Dopo la presentazione dell’ultima versione del progetto di riqualificazione del Ballarin non si può far altro che provare una profonda delusione sotto tutti punti di vista – scrive il coordinamento locale – e gridare a gran voce contro l’operato di un’amministrazione che col passare dei mesi ha sempre meno scuse, oltre che consiglieri di maggioranza. Il rispetto della storia e dei tifosi della Samb, tanto sbandierato in una prima fase, verrà demolito dai fatti insieme alla curva sud causa insufficienza di fondi. Ci sorge spontanea la domanda: non si sapeva fin dall’inizio? Nessuno si è interessato alla fattibilità del progetto prima di impostare un lavoro di queste dimensioni? Per Azione l’idea di creare nuovi spazi verdi non deve essere intesa come una religione, ma vanno sempre valutati il grado di utilizzo e i costi di manutenzione dell’opera, visto che si potrebbero fare molti esempi di spazi verdi ‘abbandonati’, ai quali temiamo che si andrà presto ad aggiungere la nuova area Ballarin. Si sarebbe dovuta spostare la prospettiva ed abbracciare l’idea del nostro Mario Laureati, di ‘passarci attraverso’, andando a creare una vera porta nord di San Benedetto, il tutto con la possibilità di costruire spazi che facilitino la mobilità dolce in tutto il resto della città. Ci sarebbero infatti gli spazi per allestire un parcheggio scambiatore, noleggio bici ed e-bike, car sharing e per creare un micro-tessuto economico in loco, ma la giunta Spazzafumo ha deciso di investire in un costosissimo spartitraffico, su cui verrà apportata la firma di un’Archistar, costataci 139mila euro. La nostra idea tra l’altro è presente nel piano del porto. La maggioranza ne è al corrente?"