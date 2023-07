Ballarin, Canali non ha ancora firmato

Il progetto di restyling del Ballarin sarà a nome dell’architetto Guido Canali? È ciò che ci si chiede in comune da diversi giorni: la firma del prestigioso progettista, infatti, non figura nell’elaborato per il quale è stata avviata procedura negoziata tramite la Stazione Unica Appaltante (Sua) di Fermo. Secondo indiscrezioni, però, l’intoppo dovrebbe risolversi entro breve, e nello specifico dopo la rimodulazione di alcuni dettagli relativi all’elaborato, che in parte è stato realizzato dallo studio dell’architetto e in parte dai tecnici comunali. La mancata sottoscrizione del progetto, insomma, sarebbe dovuta a minuzie, e il tutto dovrebbe rientrare entro pochi giorni, quando una delegazione del comune rivierasco tornerà ad incontrarsi con Canali e chiuderà la pratica.

"Con Canali non c’è nessun problema – spiega il sindaco Antonio Spazzafumo – ci siamo sentiti venerdì per parlare di alcuni aspetti relativi al verde del Ballarin, e nello specifico del fatto che alcune parti verranno realizzate successivamente. Anzi, ne ho approfittato per invitarlo in riviera. Per il resto, so che i tecnici si sentono giornalmente con Canali. Alla prima occasione utile verrà apposta anche la firma sul progetto". Per molti però i timori restano: nella determina relativa all’affidamento dei lavori, tramite procedura Sua, c’è scritto chiaramente "che i servizi relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva risultano affidati allo Studio Canali srl".

Questo, d’altronde, è ratificato da apposite delibere di giunta emanate tra l’agosto e il dicembre dello scorso anno. Ad esprimere dubbi sulla questione è stato, in primis, il consigliere di minoranza Giorgio De Vecchis: il membro del gruppo misto ha mantenuto, da sempre, un profilo di strettissima sorveglianza sull’iter tecnico del Ballarin, nel tentativo di garantirne la trasparenza. Vale la pena di ricordare che l’intervento attuale ha un valore di 2.648.000 euro e prevede l’abbattimento della curva sud e delle tribune est e nord, nonché la realizzazione di un parco urbano con funzione culturale e ricreativa. La curva sud verrà sostituita da un vasto padiglione, al di sopra del quale verrà fatto un terrazzo con pergolato. L’ingresso sud sarà all’angolo con via Morosini e, all’interno, verranno integrate superfici d’acqua a bassa altezza, piccoli giardini, aree dedicate a bambini, vasche d’acqua a basso spessore, una superficie per manifestazioni e attività sportive e altri percorsi simili.

Giuseppe Di Marco