Ballarin, Carboni: "Amministrazione arrogante e incapace"

Ballarin, la polemica non si placa. "Durante il Consiglio comunale aperto sul Ballarin svoltosi sabato scorso – commenta la consigliera Emanuela Carboni (San Benedetto Protagonista) – è emersa ancora una volta l’incapacità politica e l’arroganza dell’amministrazione comunale. Oggi apprendiamo che la ristrutturazione riguarderà metà campo, che la viabilità rimarrà invariata e la curva sud verrà abbattuta mentre nel progetto illustrato a novembre la curva veniva mantenuta e veniva ristrutturata tutta l’area. L’amministrazione comunale si è successivamente resa conto che con i fondi a disposizione, 3 milioni di euro, non sarebbe riuscita a realizzare ciò che era stato detto alla città. Visto che non siamo coinvolti in scelte così importanti siamo costretti a effettuare accessi agli atti e a richiedere la convocazione di apposite commissioni".