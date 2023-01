Ballarin, Cava: "Fondi a rischio"

Ballarin, la minoranza teme la perdita delle risorse stanziate dalla Fondazione Carisap per la riqualificazione della curva sud. "A meno che la Fondazione non decida di modificare le condizioni – dice il coordinatore di Fratelli d’Italia Luigi Cava - sulla base delle quali manifestò la propria disponibilità a concedere un contributo di 450mila euro per la riqualificazione della curva sud, potremmo considerare svanito questo fondamentale sostegno finanziario. Difatti è acclarato che la Fondazione, per voce del proprio presidente, si è mostrata molto determinata ‘nel raccomandare al comune, quale condizione funzionale alla concessione del contributo e alla realizzazione dell’opera, la condivisione di un percorso partecipato con la comunità locale’ che, come ampiamente ribadito, risulta assolutamente deficitario. Come se tutto questo non bastasse, la Fondazione ha tenuto a specificare che ‘attende, a seguito dell’esecuzione della fase di ascolto dei cittadini, di ricevere un progetto esecutivo che dovrà tenere in considerazione la riqualificazione della gradinata sud prevedendo spazi polifunzionali di inclusione sociale ed una sezione dedicata alla storia della locale squadra di calcio’. Ebbene, come si concilierebbe tutto questo con i bozzetti presentati?"