Ballarin, c’è il progetto del giardino inclusivo

Finalmente si torna a parlare di Ballarin in commissione: le ultime novità sulla realizzazione del parco, infatti, sono state esposte due giorni fa in sala consiliare. Nello specifico sono stati toccati i temi del giardino inclusivo e della variante per ampliare l’area museale, ma l’illustrazione, com’era prevedibile, non ha convinto neanche un po’ la minoranza. Come esposto dai tecnici di Viale De Gasperi, il 27 dicembre i lavori al cantiere sono stati sospesi perché nel frattempo gli uffici hanno iniziato a rivedere il progetto e quindi occuparsi del documento e inserirvi il giardino inclusivo, che si dovrebbe realizzare con i 450mila euro messi a disposizione dalla Fondazione Carisap. Questo occuperà uno spazio nella parte ovest dell’ex campo, avrà una superficie di 1.400 metri quadri e al suo interno ci saranno pergolati, scivoli, una teleferica: strutture leggere protette da un elegante verde. Nel frattempo, in comune si sta portando avanti la stesura della variante al progetto, ritenuta necessaria per ampliare l’area museale che verrà situata in uno dei due padiglioni che prenderanno il posto della curva sud. Il museo sarà ampio 470 metri quadrati, godrà di un legame visivo con l’esterno del parco attraverso delle grandi vetrate che consentiranno di osservare il verde dell’area.

Questo spazio avrà uno scopo didattico ed espositivo, e sarà dotato di una platea di 60 posti a sedere. Servizi igienici e bar saranno a disposizione dei visitatori. Già, ma a che punto si trovano, attualmente, i lavori? Come relazionato dai tecnici in commissione, ad oggi è stato realizzato il 31,95% del progetto appaltato, per un valore totale di 617mila euro. In primis sono state abbattute le due curve e la tribuna est, dopodiché gli addetti hanno effettuato il livellamento e le opere di fondazione dei nuovi corpi. Nel corso della commissione c’è stato tempo per il dibattimento, con la minoranza che ha avanzato non poche perplessità sull’iniziativa. Luciana Barlocci, ad esempio, ha fatto notare quanto risulti diversa la progettazione attuale dall’idea presentata poco più di due anni fa. Simone De Vecchis ha puntato i riflettori sulle risorse, auspicando che siano sufficienti per portare a termine l’opera. Per l’intervento infatti sono stati stanziati 2.680.000 euro, più 800mila recentemente aggiunti cui andrebbero sommati anche i 450mila della Fondazione Carisap. Per la porzione nord del parco, comunque, si renderà necessaria una seconda tranche di lavori.

Giuseppe Di Marco