Ballarin, c’è la firma di Canali

Mancava un solo tassello, al procedimento tecnico di riqualificazione del Ballarin: la firma di Guido Canali, il prestigioso progettista che ha contribuito all’elaborazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’opera i cui lavori sono stati banditi alcune settimane fa. L’architetto, due giorni fa, ha firmato le tavole del progetto, nel corso di un incontro al quale hanno partecipato il sindaco Antonio Spazzafumo e il dirigente ai lavori pubblici Mauro Bellucci. Si ricorderà come, nei giorni scorsi, l’assenza della firma avesse suscitato le più vive polemiche, soprattutto dai banchi della minoranza. A rispondere all’opposizione, oggi, è lo stesso primo cittadino: "La nostra è un’amministrazione seria, che ragiona per atti – ha detto Spazzafumo – Eravamo tranquilli in quanto mi ero già sentito con il professor Canali, ma non c’era stata occasione di incontrarsi prima. Ci siamo recati ieri dal professor Canali, che ha firmato le tavole del progetto consegnate per la gara d’appalto. L’architetto, quindi, ha accettato il progetto. Questo mette da parte tutte le chiacchiere inutili fatte sulla questione: qualcuno ha detto che l’iter stava prendendo strade non volute, ma la firma di ieri ha risolto tutto, anche perché i nostri uffici sono stati costantemente in contatto con lo studio di Canali. Siamo molto soddisfatti del nostro operato che è iniziato, si è sviluppato ed è finito coerentemente ai nostri intenti".

"Quella di ieri è stata una giornata molto importante – ha aggiunto il dirigente Mauro Bellucci – soprattutto per il confronto che abbiamo avuto sotto il punto di vista tecnico. Tutta la questione relativa alla firma del progetto è da ricondurre al fatto che Canali ci aveva dato delle indicazioni e, nell’ambito del quadro economico del progetto, abbiamo dovuto ritoccare alcuni dettagli da lui previsti. Il progetto però non è stato stravolto: c’è stata soltanto una fase di interlocuzione con il professore. Ai fini della gara il progetto era già stato firmato dalla stazione appaltante, quindi la procedura è stata del tutto regolare". Finita la gara, la cui scadenza è stata fissata al 24 luglio, si procederà con l’assegnazione, "dopodiché – conclude il sindaco – vedremo quali sono le somme a disposizione del comune, valutando i costi effettivi dell’opera nel suo complesso: la nostra intenzione è di portare a termine il progetto". La prima tranche dei lavori include la demolizione delle tribune est e nord, nonché della curva sud, e la sistemazione della prima metà campo.

Giuseppe Di Marco