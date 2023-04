Ballarin, c’è l’ok al preliminare: piano più snello

Ammonta a oltre 2,2 milioni, il valore delle opere contenute nel progetto preliminare relativo al restyling del Ballarin approvato due giorni fa in giunta dall’amministrazione comunale. Dall’elaborato che andrà a bando entro il 27 luglio, però, quasi certamente verranno esclusi alcuni interventi per i quali sarebbe necessario un investimento di 680mila euro: una somma che il comune, in questo momento, non ha. Le risorse complessive a disposizione di Viale De Gasperi al momento sono di 2.226.992,72 euro: è questo il pacchetto accantonato per mettere a gara una prima riqualificazione dell’ex stadio, e dato che coprirà prevalentemente la porzione sud della sua superficie, la minoranza ribadisce la propria visione della vicenda: secondo questo punto di vista, l’amministrazione Spazzafumo riuscirà a realizzare soltanto un’incompiuta, peraltro disattendendo le aspettative della tifoseria rossoblù. Nello specifico, gli elementi che dovrebbero essere stralciati dall’elaborato che andrà a gara, sono la vasca a sfioro della zona sud, che vale 436mila euro, i corpi illuminanti – 134mila – nonché la pavimentazione antitrauma e i giochi inclusivi, per la cui realizzazione sarebbero necessari ulteriori 109mila euro. Queste opere resteranno comunque nella progettazione generale e, come recita la delibera di giunta, si tratta di lavori che "l’amministrazione intende eventualmente finanziare in diverso modo, e comunque fuori dal Pnrr". Questi elementi verrebbero reintegrati successivamente, ossia quando il comune avrà incamerato i 450mila euro messi a disposizione dalla Fondazione Carisap. Ad ogni modo, scrivono i tecnici comunali, "l’intervento come indicato nel quadro economico di spesa e nella stima dei costi, può intendersi completo". Insomma, nonostante la penuria di fondi, l’amministrazione intende consegnare alla città un’area quantomeno fruibile, benché incompleta. Rimane fatto certo, invece, che la curva sud verrà abbattuta e sostituita da un padiglione che sorreggerà un terrazzo e che verrà diviso da due feritoie da cui osservare l’area interna. Il nuovo Ballarin inoltre avrà due ingressi, entrambi a sud: il primo, quello principale, all’incrocio con via Morosini, e il secondo, da usare in caso di eventi, all’angolo con via Marchegiani. All’interno del parco si realizzeranno quindi aree relax, percorsi verdi, luoghi di svago dedicati ai più piccoli e corsi e giochi d’acqua poco profondi. Tutto è stato ratificato durante la riunione di giunta, fatta subito dopo la maggioranza. Il rendez vous dei consiglieri, al contrario di quello assessorile, non è stato dei più soddisfacenti, in quanto ha registrato ancora una volta l’assenza di Umberto Pasquali, tuttora in attesa di una rappresentanza in giunta.

Giuseppe Di Marco