Ballarin, ci siamo: ecco il progetto

Alberi monumentali, pergolati, percorsi coperti, giochi per bambini: tutto questo include il progetto preliminare attualmente posseduto dall’amministrazione comunale, che attende di essere convertito in elaborato esecutivo da mettere a bando entro fine luglio. Ad estrinsecare il progetto nei dettagli, ieri sera, è stato l’ingegner Nicola Antolini. L’idea è di realizzare un parco urbano con funzione culturale e ricreativa. La curva sud verrà abbattuta e sostituita da un vasto padiglione con sale polifunzionali al cui interno si potranno proiettare contenuti multimediali, ed eventualmente un museo della Samb. Dal suo centro, nella parte interna, partirà una piccola cascata inizialmente coperta da strutture leggere in policarbonato. Al di sopra del padiglione troverà posto un terrazzo con pergolato e oleandri fornito di due feritoie da cui sarà possibile scorgere l’interno del parco. All’angolo con via Morosini si farà l’ingresso, ed un altro ingresso, più piccolo, sarà realizzato all’angolo sud est. All’interno, nella zona sud, ci saranno superfici d’acqua a bassa altezza: su una di esse verrà ubicato un monumento in memoria della tragedia del Ballarin. Un’altra area circoscritta sarà presente ad est e sarà circondata da bambù e ricoperta da pergolati e rampicanti. Ad ovest troverà posto un’area dedicata a bambini e avrà una zona sopraelevata su duna: questa percorrerà il perimetro del parco. E si arriva al centro, dove è stato previsto un pergolato verde che collega le vasche di acqua a basso spessore. Più a nord si avrà un’area ampia e aperta da destinare allo svolgimento di manifestazioni e attività sportive, nonché altri percorsi che si sviluppano fino a ricongiungersi al parcheggio del parco. La tribuna nord verrà demolita e rinverdita con il prato. Il tutto beneficerà di un impianto fotovoltaico che renderà il parco autonomo, e di un’illuminazione ‘soft’, mentre i vialetti saranno valorizzati da altri corpi illuminanti. In luogo della tribuna est sarà eretto un piccolo muro verde, mentre a nord il parco sarà aperto alla vista tramite una recinzione che dividerà il parcheggio dal parco.

La commissione ha visto un durissimo confronto fra i consiglieri di minoranza e il dirigente Giorgio Giantomassi, soprattutto quando la discussione ha toccato la firma del contratto da parte dell’architetto Guido Canali. Contratto che mette in chiaro quali siano i doveri dello studio incaricato. Per la minoranza, in definitiva, l’elaborato presentato rappresenterebbe un’incompiuta.

Giuseppe Di Marco