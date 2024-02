Ballarin, ci siamo. Ora partono le demolizioni

La demolizione del perimetro del Ballarin ha inizio. L’apertura del cantiere per l’eliminazione della curva nord, della tribuna est e della storica curva sud è prevista tra lunedì e mercoledì prossimo. L’amministrazione comunale, infatti, ha emanato una serie di disposizioni per limitare traffico e parcheggi nella zona interessata. Dalle 8.30 del 26 febbraio, fino al termine dei lavori, è stato ordinato il divieto di sosta, esclusi gli autorizzati, in largo Borgonovo, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Morosini e l’intersezione con via Marchegiani. Si dispone, inoltre, il divieto di sosta nell’area parcheggio nord dell’ex stadio Ballarin. L’ordinanza continua, prevedendo dalle 8.30 del 28 febbraio, fino al termine dell’installazione del cantiere, la temporanea rimozione della corsia ciclopedonale in via Marchegiani, nel tratto di strada compreso tra via Pigafetta e la rotonda Merlini, nonché al largo Borgonovo, lato sud. Nel dispositivo è anche incluso il divieto di transito veicolare in largo Borgonovo, nel tratto compreso tra via Pigafetta e via Morosini, e infine in via Marchegiani, nel tratto compreso tra via Pigafetta e la rotonda Merlini. Come detto, si procederà con la demolizione di quanto resta della curva nord, delle gradinate est e dello storico manufatto che la tifoseria rossoblù vorrebbe invece mantenere. In passato si era anche ipotizzato di conservare una porzione della sud, ma ora pare che l’idea sia sfumata. Dopo le demolizioni si potrà iniziare a realizzare, all’interno dell’ex stadio, il progetto di Guido Canali.