Ballarin, coinvolti tecnici esterni

Ballarin, spedizione del vertice comunale a Parma per rivedere ulteriormente il progetto dell’archistar Guido Canali. È maretta sulla definizione dell’elaborato che dovrà andare a bando entro fine giugno. Il tempo stringe e pertanto l’ente ha intenzione di rivolgersi a tecnici esterni. Nello specifico, il comune avrebbe intenzione di affidare una parte della progettazione ad uno studio di Monsampolo: studio che potrebbe mettersi a disposizione a supporto del pool tecnico, a patto che venga ufficialmente incaricato ed opportunamente corrisposto in termini economici. In altre parole, nessun lavoro potrà essere commissionato all’esterno senza un’ulteriore spesa. Intanto ieri mattina una delegazione comunale di tecnici si è recata a Parma per incontrare Canali e ridiscutere il progetto. Da alcune indiscrezioni emerge che il comune avrebbe in mente di togliere la riqualificazione della curva sud per prevederne l’abbattimento. Una voce che però non riceve conferma da fonti ufficiali dell’ente e che, prima di tramutarsi in decisione definitiva, dovrebbe essere discussa in maggioranza e con la cittadinanza, alla quale non è mai stata prospettata un’ipotesi del genere. Insomma, il percorso scelto dall’amministrazione Spazzafumo sembra essere più complicato del previsto: il progetto esecutivo, che dovrebbe essere pronto entro alcune settimane, dovrà essere appaltato ad inizio estate, pena la perdita del sostanzioso finanziamento intercettato dall’ex sindaco Piunti. Vale la pena ricordare, infatti, che tre anni fa l’amministrazione comunale riuscì a prendere 2.440.000 euro dal bando Pnrr per la ‘Rigenerazione urbana’: una somma che in realtà, per molti, non sarebbe sufficiente a coprire finanziariamente un’iniziativa di riqualificazione dell’ex stadio. Tant’è vero che dal progetto iniziale sono già state tolte le collinette perimetrali inizialmente previste per chiudere lo ‘scrigno’ del professor Canali. A risultare costoso è il restyling della curva sud: per questo, quella dell’abbattimento è una supposizione non così peregrina.

Giuseppe Di Marco