Ballarin, consiglio aperto ai cittadini

Ballarin, siamo ai capitoli finali. Entro fine mese dovrebbe pervenire in comune il progetto esecutivo relativo al restyling dell’ex stadio, che peraltro sarà protagonista di un nuovo consiglio comunale aperto: l’incontro in sala consiliare si terrà sabato dalle 9, e sarà aperto all’intervento dei cittadini, che dovranno prenotarsi. Il consiglio è stato voluto da una parte della minoranza, composta da Paolo Canducci, Annalisa Marchegiani, Aurora Bottiglieri, Luciana Barlocci e Giorgio De Vecchis. I consiglieri si sono spesi per mettere insieme i pezzi di un puzzle difficile da comporre, richiedendo a più riprese l’accesso agli atti amministrativi anche per il contratto siglato dall’architetto Guido Canali. Per questa compagine, così come anche per la coalizione di destra, l’iniziativa di riqualificazione del Ballarin si sarebbe rivelata, nel corso dei mesi, piuttosto fallimentare: così viene definita da chi ha potuto visionare il progetto preliminare, al cui interno sono previste unicamente le opere della metà campo meridionale e l’abbattimento della curva sud. La demolizione dello storico manufatto è la goccia che ha fatto traboccare il vaso tanto della tifoseria quanto dell’opposizione consiliare, che ha fatto notare come, nella presentazione del 19 novembre, non si fosse minimamente detto di eliminare la curva. C’è poi la questione del cronoprogramma: il progetto esecutivo dovrebbe essere pronto per il 31 marzo, ma finora sembra che questo elaborato non sia ancora completo.