Ballarin, ecco la svolta: via libera alle modifiche

E alla fine riunione fu. Si è tenuto ieri ad Ascoli, nella sede della Soprintendenza, il vertice sul futuro dell’area Ballarin. Un confronto atteso, volto a chiarire i punti ancora aperti del progetto di riqualificazione e a definire i prossimi passaggi. L’incontro ha visto la partecipazione del sindaco Antonio Spazzafumo, dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Sanguigni, del dirigente Mauro Bellucci e dell’ingegner Nicola Antolini dell’ufficio tecnico comunale. Collegato in videoconferenza, l’architetto Guido Canali, progettista dell’opera, ha illustrato le proprie valutazioni in merito alle modifiche apportate al piano e alle osservazioni formulate nei mesi scorsi dalla Soprintendenza. Nel corso dell’incontro, Canali ha esposto le sue considerazioni tecniche sulle parti interessate dalle osservazioni, come ad esempio l’utilizzo dei cipressi, approfondendo in particolare gli aspetti architettonici e paesaggistici dell’ingresso e delle nuove strutture. Nei prossimi giorni sarà trasmessa una relazione dettagliata per formalizzare le proposte e completare il quadro delle modifiche. Il sindaco Antonio Spazzafumo ha voluto chiarire la situazione, precisando che lo stop al cantiere non è dipeso dai rilievi della Soprintendenza: "I lavori non sono fermi per la Soprintendenza ma per le modifiche al progetto, che abbiamo ritenuto necessarie per ampliare le funzioni del Ballarin, in particolare quelle legate al museo e agli spazi didattici". Una puntualizzazione che ridimensiona i timori di uno stallo prolungato. Le modifiche introdotte, come confermato dall’amministrazione, riguardano l’ampliamento delle strutture chiuse già previste dal progetto originario, così da ospitare aree didattiche e spazi per attività formative. Un intervento che amplia la vocazione culturale del nuovo parco, rendendolo un luogo di incontro e conoscenza oltre che un simbolo della memoria sportiva cittadina. Il confronto con la Soprintendenza ha anche permesso di affrontare i temi relativi al contesto paesaggistico, tra cui la scelta delle essenze arboree e l’impatto visivo delle nuove volumetrie. Le parti hanno manifestato disponibilità a trovare un punto d’equilibrio che mantenga coerenza con la visione del progetto e con le esigenze di tutela dell’area. Al termine dell’incontro, è emersa la volontà condivisa di chiudere rapidamente la fase tecnica e consentire la riapertura del cantiere che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni.

