Ballarin, entro gennaio la variante al progetto

Sarà con una variante al progetto inizialmente redatto che l’amministrazione comunale apporterà delle ulteriori migliorie all’area del Ballarin: anche se nel merito vige il massimo riserbo, il civico 124 di viale De Gasperi ha intenzione di tornare sulla progettazione del parco che sorgerà sulle ceneri dell’ex stadio. Proprio alcuni giorni fa c’è stato un altro confronto da remoto con l’archistar Guido Canali, con lo scopo di definire una nuova timeline per la rimodulazione del disegno. Più nel dettaglio, entro fine gennaio il comune dovrebbe avere in mano la variante progettuale, con tanto di computo dei costi, che potrebbero subire anch’essi delle variazioni. Insomma, l’opera di restyling della ‘porta nord’ della città va avanti anche nel periodo delle festività, anche se una fitta nebbia continua ad avvolgere i dettagli dell’operazione. La ditta che si è aggiudicata i lavori nell’estate del 2023 intanto prosegue nella realizzazione dell’intervento appaltato. Al termine, il vecchio rettangolo di gioco dovrebbe avere due padiglioni al posto della curva sud. Questa infatti è stata demolita assieme alla nord e alla tribuna est, dopo che la precedente amministrazione era già intervenuta sul muro ovest, mettendo in sicurezza i lacerti di parete e realizzando un ricordo visivo delle due ragazze che persero la vita nel rogo del Ballarin.

I lavori attualmente in corso dovrebbero finire la prossima estate, dopodiché verrà appaltato l’intervento per fare il ‘giardino inclusivo’ nella zona ovest. La parte del Ballarin che sarà destinata a questo scopo si estenderà per circa 780 metri quadri: al suo interno troveranno posto attrezzature per tutti. All’ingresso del giardino dovrebbe essere affissa una targa per rendere noto il collegamento di quest’area con la Fondazione Carisap, che ha messo a disposizione 450mila euro e che ora dovrà esprimersi sul progetto del giardino. Al netto di tutto, un’altra tranche di lavori si renderà necessaria per completare anche la porzione nord del Ballarin. Cosa verrà realizzato nella parte al confine con Grottammare? Tempo fa si era parlato di una cavea per spettacoli e manifestazioni culturali, senza la presenza di strutture in metallo o cemento: per farla, infatti, si vorrebbe sfruttare un rialzo del terreno, così da formare degli spalti naturali da cui assistere agli eventi. Nelle scorse settimane si era anche parlato di un nuovo incontro in commissione o con i cittadini per esporre le ultime novità sul progetto. Per ora, però, questo non è stato calendarizzato.

Giuseppe Di Marco