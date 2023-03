Ballarin, esiste un piano B in caso di ritardi?

È sulla curva sud del Ballarin che la coalizione di destra ha deciso di continuare a battere: ieri mattina FdI, Lega, Forza Italia e San Benedetto Protagonista hanno depositato un’interrogazione che chiede al comune di aprire le porte della conoscenza: quelle della percezione, del silenzio stampa e delle espressioni ambigue, non bastano più. Sul restyling dell’ex stadio i sei consiglieri chiedono di conoscere il contenuto del contratto stipulato con Canali e Associati srl e quali altri professionisti siano stati incaricati dall’amministrazione per redigere la progettazione dalla fase preliminare a quella esecutiva. Si interroga inoltre il sindaco e la giunta su quale sia il cronoprogramma e se esista una exit strategy in caso di gravi ritardi.