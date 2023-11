"Ballarin, giù le mani dalla curva sud"

Progetto frammentato, finanziamenti incerti e ulteriori costi da chiarire: è in questo contesto che si innesta la dura protesta della tifoseria sambenedettese nei confronti del sindaco Antonio Spazzafumo per la decisione di abbattere la curva sud del Ballarin. Una scelta fatta mesi fa e mai digerita dai supporters rossoblù, che a più riprese hanno riproposto il vecchio progetto della Curva Nord Massimo Cioffi, il quale prevedeva la realizzazione di un campo di calcio, con aree museali e di svago. Pochi giorni fa, invece, il comune ha firmato il contratto per l’inizio dei lavori, che includono lo smantellamento della sud. Gli ultras non hanno solo manifestato il proprio disappunto con uno striscione al porto, ma anche con cori inequivocabili durante il match contro L’Aquila. Lamentele passate in secondo piano per via della performance convincente da parte dei padroni di casa, ma che ora si fanno sentire attraverso il megafono della politica. "Quanto ci costerà la manutenzione del parco progettato da Guido Canali? – chiede Lorenzo Marinangeli – percorsi, essenze arboree, specchi e corsi d’acqua devono essere curati, altrimenti della superficie, ben presto, non rimarrà che una pallida ombra". Il leghista non fa sconti: "Qui si vuole demolire la storia. In quello stadio i tifosi ci hanno passato tutta la vita. Fra loro anche io, mentre non mi ricordo di aver mai visto il sindaco Spazzafumo o l’assessore Capriotti". A scendere in campo, ancora una volta, è pure l’ex sindaco Pasqualino Piunti: "Il progetto presentato nel novembre 2022 è stato stravolto – dice - E ora sono in forse anche i 450mila euro che la Fondazione Carisap aveva assicurato a fronte di un elaborato condiviso. Viste le proteste, qui mi pare che di condivisione ce ne sia poca". Insomma, anche queste risorse sarebbero a rischio. Duro anche Nicolò Bagalini: "I tifosi non si fermeranno agli striscioni – mette in chiaro il meloniano - La protesta durerà e questo dovrebbe far ragionare l’attuale amministrazione, che va avanti per la propria strada senza ascoltare nessuno".

A ribadire la propria posizione è anche un’ex gloria della Samb: "Da oltre quattro anni – conclude Maurizio Simonato – dico che quel campo dovrebbe diventare la casa della Samb femminile, costretta a giocare nei paesi vicini. Il progetto che presentammo era semplice e utile allo sviluppo delle attività sportive cittadine. Inoltre avrebbe dato nuovo impulso ad un’area, quella a nord della città, che è abbandonata a sé stessa. Peccato".

Giuseppe Di Marco