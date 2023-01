Ballarin, il progetto definitivo arriva entro il mese di aprile

Il preliminare del Ballarin sarà pronto entro febbraio, mentre per il definitivo bisognerà attendere aprile. Sono queste le tempistiche che l’amministrazione comunale si è posta per portare a termine la fase progettuale del restyling del Ballarin, e quindi accedere allo step successivo: il bando di gara e l’affidamento dei lavori. Come scritto in precedenza su queste pagine, gli uffici comunali hanno ora un compito piuttosto gravoso, che consiste nel tradurre in elaborato le idee proposte alla cittadinanza dall’architetto Guido Canali a metà novembre. Una consegna che avrebbe messo in difficoltà il quarto piano di Viale De Gasperi, già oberato dalla routine lavorativa. A far sentire il proprio fiato sul collo è la croce e la delizia di tutta questa operazione: il bando Pnrr dal quale l’ex sindaco Pasqualino Piunti è riuscito ad intercettare 2.440.000 euro per la riqualificazione dell’impianto. Come da avviso, i lavori devono essere appaltati entro fine giugno 2023, e oramai il tempo stringe. Lo stesso Piunti, a più riprese, ha manifestato le proprie perplessità sul fatto che il comune possa portare a termine tutto entro le scadenze prestabilite. Dal canto suo, il vertice di Viale De Gasperi si dice sicuro del successo ed avanza nel proprio percorso, seppur irto di ostacoli e pieno delle polemiche che tradizionalmente accompagnano in processione iniziative di questa portata. In questo caso, però, il terreno è piuttosto scivoloso: il dibattito sul Ballarin infatti si è protratto per anni e ha visto politici e cittadini scontrarsi animatamente sul progetto da scegliere. L’amministrazione Piunti, stando ai fatti, è stata quella che ha messo mano al Ballarin per metterlo in sicurezza. Il sindaco Spazzafumo, proseguendo lungo il medesimo solco, ha deciso di tagliare la testa al toro e prendere una decisione sul futuro dell’area. Decisione che è stata fortemente contestata dalla tifoseria, con in testa il comitato ‘La fossa dei leoni’ e da quasi tutta la minoranza. In generale, le voci contrarie hanno detto più o meno la medesima cosa, e cioè che l’amministrazione non ha condiviso per tempo i propri indirizzi, avviando un rapporto di lavoro con un prestigioso architetto senza prima dibattere sul contenuto. L’unico dibattito sul tema, ad oggi, ha avuto luogo nella commissione Ballarin chiesta mesi fa dal consigliere Marinangeli (Lega). Un secondo capitolo, comunque, è alle porte: per il pomeriggio di venerdì 13 gennaio è infatti previsto un consiglio comunale aperto agli interventi della cittadinanza. Un appuntamento che si prospetta scoppiettante, anche perché prima che Canali presentasse il proprio elaborato nessuno era mai venuto a conoscenza delle sue proposte. L’occasione sarà dunque perfetta per conoscere il responso della città sull’operato di sindaco, giunta e maggioranza.

g.d.m.