Ballarin, iniziata la demolizione

La riviera dice addio al Ballarin: ieri pomeriggio, con l’arrivo delle ruspe, è iniziata la demolizione della curva nord del vecchio stadio abbandonato. Le curve hanno cominciato a rompere ed asportare il cemento dal manufatto antistante la rotonda Merlini, buttandone giù le gradinate. Stessa sorte toccherà, fra qualche giorno, anche alla tribuna est e poi alla curva sud, ultime superstiti di un’epoca in cui il campo della Samb intimoriva anche il fiore all’occhiello del nostro calcio nazionale. Per consentire le operazioni, il comune vieterà il transito e la sosta in largo Borgonovo, nonché in via Marchegiani, dove verrà anche eliminata pro tempore la pista ciclopedonale. Un alveo stradale, insomma, in cui è facile prevedere disagi. Ma code e deviazioni, oggi, non destano alcuna attenzione: tutti gli occhi sono puntati su un pezzo di storia che se ne va, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi rossoblù.