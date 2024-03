Ballarin, ipotesi privato per il parco

Cosa accadrà una volta completata la prima tranche del restyling previsto per il Ballarin? Il completamento e la gestione dell’area, anche se non verranno decisi nel prossimo futuro, destano dubbi difficili da sciogliere. Il primo problema è rappresentato dalla realizzazione della parte nord, per cui non ci sono fondi. Il secondo nodo riguarda l’amministrazione e la manutenzione del parco, che potrebbero essere affidati ad un partner privato. È ancora presto per parlare di tutto ciò: attualmente, la ditta incaricata di riqualificare il Ballarin sta per iniziare la demolizione della curva sud, e quindi la realizzazione dell’idea progettuale di Guido Canali non ha ancora preso piede. Tuttavia le risorse a disposizione – i 2,6 milioni del comune e i 450mila euro della Fondazione Carisap – saranno sufficienti solo ad eliminare le curve e la tribuna, e a portare avanti il progetto fino a metà campo. Per fare tutta la parte nord, che prevede la realizzazione di un manufatto commerciale – o di due, che abbiano la stessa superficie complessiva – nonché la sistemazione del prato e del parcheggio vicino alla rotonda, si stima che bisognerà investire da 1,5 a 2 milioni: una somma leggermente inferiore a quella del primo lotto, ma comunque impegnativa. Il comune non dispone di queste risorse, e l’unica soluzione ipotizzata, al momento, è di accendere un nuovo mutuo.

Va tenuto conto, infatti, che potrebbero non esserci altri bandi statali da cui attingere risorse. Anche se ci fossero, comunque, il Ballarin avrebbe già beneficiato di stanziamenti ministeriali, e questo potrebbe rappresentare un problema per quel che riguarda i requisiti di accesso agli avvisi. In Viale De Gasperi, inoltre, si è iniziato a ragionare sulla futura gestione del parco. L’idea che si è fatta strada, a tal proposito, è che una semplice associazione o un comitato di quartiere non avrebbero il tempo e soprattutto i mezzi per amministrare l’area Ballarin. L’ente, inoltre, avrebbe difficoltà ad impiegare personale per via diretta, e allora ecco una possibile alternativa: affidare il parco al partner privato che si aggiudicherà la gestione del manufatto commerciale, magari attraverso una procedura di evidenza pubblica sul modello – con le dovute proporzioni – di quello effettuato per la Bambinopoli. Al privato, seguendo questo ipotetico schema, verrebbe affidato anche l’onere della manutenzione. Il tutto, s’intende, a fronte di un canone di locazione. Per ora, comunque, tutti gli occhi sono concentrati sull’abbattimento delle gradinate.

Giuseppe Di Marco