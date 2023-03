Ballarin, la rabbia dei tifosi: "Azzerata ogni condivisione"

Tifoseria e amministrazione comunale, lo strappo è definitivo. È con una durissima lettera che il comitato ‘Ballarin - La Fossa dei Leoni’ comunica tutta la propria disapprovazione al civico 124 di Viale De Gasperi per quanto deciso sull’ex stadio della Samb. Soprattutto, per la scelta di abbattere la curva sud del Ballarin, aspetto non contemplato nel progetto presentato dall’architetto Guido Canali a metà novembre: l’unico che sia mai stato mostrato alla città. "Rimaniamo spiazzati di fronte alle motivazioni di tale scelta – scrivono i referenti del comitato – E naturalmente non ci sono certezze perché, arrivati a marzo, non esiste un documento ufficiale che mostri il reale progetto dell’area in questione". C’è spazio anche per l’ironia, ma è delle più amare. "Grazie sindaco, grazie amministrazione. Vi ringraziamo perché dopo tanti anni avete risolto ogni problema riguardo lo stadio Ballarin. Con un disegno chiaro e convincente? Vorremmo dire di sì, ma siamo a marzo e dobbiamo ancora affidarci a schizzi, bozze e supposizioni. Con un progetto che guardi al futuro? Ma figuriamoci: avete cambiato idea talmente tante volte da non sorprenderci se, alla fine di questo triste teatrino, ci ritroveremo un’aiuola circondata da parcheggi. Con la volontà di valorizzare l’importanza sportiva, sociale e culturale che il Ballarin ha avuto per generazioni e generazioni di sambenedettesi? Questo lo avete sbandierato a lungo, per poi scoprire che abbatterete la curva sud, quella stessa curva sud che avevate promesso di restituire alla cittadinanza". Il percorso viene rievocato senza fare alcun tipo di concessione. "Voi avete risolto il problema Ballarin annichilendo ogni forma di confronto, discussione e condivisione. In campagna elettorale avete appoggiato il progetto che si opponeva alla precedente amministrazione, poi è toccato a voi governare e allora è servita un po’ più di fantasia: prima il concorso di idee, poi la proposta di coinvolgere l’ordine provinciale degli architetti, infine la scelta dell’archistar. Affidando il progetto a Canali, avete trovato lo scudo dietro cui nascondervi da ogni richiesta di confronto. In questi mesi abbiamo sopportato ogni tipo di umiliazione, perché l’obiettivo è stato sempre e solo il bene di San Benedetto. Nelle ultime ore è arrivato l’ultimo sfregio: abbatterete la curva sud è guai a chi parla, perché non c’è tempo da perdere". Per venerdì prossimo, peraltro, è prevista una commissione sull’area Ballarin da collegare al futuro terzo braccio del porto, previsto dal vigente piano regolatore.

Giuseppe Di Marco