Ballarin, lavori per 2 milioni fino a metà campo

Se non fosse una pratica amministrativa, sarebbe un romanzo d’appendice: i capitoli della vicenda Ballarin si susseguono l’uno dopo l’altro. Gestione complicata, sia ben chiaro, e che ieri sera è stata illustrata in un apposito incontro di maggioranza. Per il momento, si sa che l’architetto Guido Canali ha inviato un progetto preliminare, che dovrà essere convertito in definitivo-esecutivo. Se nel dettaglio non è ancora dato sapere cosa contenga tale progetto, sono invece chiari i termini dell’accordo preso con l’archistar prima che l’elaborato attuale venisse redatto. Il progetto di ora quindi contiene tutto quello che sarà possibile realizzare con i 2 milioni di euro – 2,4 lordi – che l’amministrazione ha a disposizione. Si partirà da sud, e quindi si procederà con l’abbattimento della curva sud e sua sostituzione con un padiglione che, per ora, rimarrà un involucro vuoto: in futuro, questo potrebbe ospitare un museo della Samb. A sud ovest, tra l’ex sede della Croce verde e via Morosini, verrà realizzato l’ingresso al parco. All’interno del perimetro, sempre in zona ovest, si potranno inserire le attrezzature ludiche per i bambini e, dall’altro lato, il primo dei tanti corsi d’acqua immaginati da Canali. Oltre a ciò, per ora, non si farà nulla: con i lavori si lambirà il centrocampo, mentre la parte settentrionale non verrà toccata: in tal senso, quindi, non si prevede la realizzazione del manufatto per la somministrazione di alimenti e bevande e nemmeno il campo da bocce, che peraltro dovrebbe essere completamente stralciato dal progetto generale per fare spazio ad una destinazione simile, ma rivolta ad un pubblico più giovanile. Dopo l’approvazione della Soprintendenza e la redazione del progetto esecutivo si andrà a bando, e si dovrà assegnare l’opera entro il 27 luglio: 135 giorni per finire l’iter burocratico non sono poi molti, e viceversa sono molte le preoccupazioni espresse dagli uffici comunali sul buon esito dell’operazione. Ad ogni buon conto, fasciarsi la testa prima che questa si rompa è inutile: sta all’amministrazione dimostrare di essere il soggetto in grado di imprimere la svolta politica tanto attesa dalla città. Una volta affidati i lavori, infine, il cantiere per questa parte di progetto dovrebbe durare tra i 12 e i 18 mesi, e questo significa che la prima parte del Ballarin potrebbe essere pronta tra la fine del 2024 e i primi mesi dell’anno successivo. Dopodiché, per realizzare quanto prospettato da Canali nella presentazione di novembre, il comune dovrà reperire ulteriori fondi. L’ammontare necessario sarà ottenuto da economie di cassa e, in aggiunta, dall’accensione di un nuovo mutuo.

Giuseppe Di Marco