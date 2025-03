"Ballarin, non c’è una visione organica dello sviluppo della città"

Il segretario comunale di Azione, Alessandro Bollettini, riporta l’attenzione sulla vicenda del Ballarin, sottolineando come la situazione attuale sia il frutto di un’amministrazione che "non ha una visione organica dello sviluppo della città". Bollettini ricorda che già nel 2023 il partito aveva espresso forti perplessità sul progetto proposto, ritenendolo deludente sotto tutti i punti di vista. "Sottolineammo la necessità di una soluzione chiara per la viabilità, di spazi per lo scambio modale tra trasporto pubblico e privato, di percorsi ciclopedonali e di aree verdi realmente fruibili. Rimasti inascoltati allora, oggi non c’è più tempo per rimediare ai gravi errori commessi".

Nel mirino di Bollettini c’è anche l’attuale dibattito sull’Area Brancadoro, che definisce di basso profilo. Il segretario critica le decisioni prese finora: "Delibere sconosciute alla stessa amministrazione, progetti fumosi, proposte impulsive in reazione agli ultimi sviluppi. Speriamo che l’amministrazione non ceda alle pressioni per l’acquisto dell’area dalla Sideralba". Secondo Azione, servirebbe un’iniziativa che rispetti le esigenze pubbliche, urbanistiche ed ecologiche, invece di un intervento dispendioso privo di una chiara finalità.

Bollettini richiama poi l’attenzione sulla densità abitativa di San Benedetto, una delle più alte delle Marche. "Serve una revisione sensata del piano regolatore e degli strumenti urbanistici, valutando viabilità e volumetrie esistenti per destinare le ultime aree disponibili a soluzioni a basso impatto ambientale". Tra le priorità, la mobilità dolce e l’interscambio tra diversi mezzi di trasporto. Anche il Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), in fase di elaborazione, viene considerato utile solo in termini di finanziamenti, ma di scarsa efficacia nella gestione concreta. Azione esprime scetticismo sulla possibilità di vedere attuate le riforme necessarie entro il 2027. "C’è tanto da lavorare, ma i segnali ci lasciano poco fiduciosi", conclude il segretario comunale del partito.