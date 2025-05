Ballarin, perizia di variante a Canali

Parco ‘Ballarin’, a quando lo sblocco del cantiere? I lavori sono stati messi in standby alla fine del 2024, per consentire la variazione del progetto. Un’iniziativa che prevede diversi passaggi, fra cui anche la stesura di una perizia tecnica. E ieri l’ente ha affidato questo lavoro all’esterno: decisione che non è piaciuta affatto alla minoranza, soprattutto ad Annalisa Marchegiani – che presenterà un’interrogazione – e a Luciana Barlocci, da sempre attiva sul tema. Nello specifico, il 29 aprile il comune ha esteso gli incarichi previsti alla Canali Associati srl, per la redazione della perizia di variante all’intervento di rigenerazione urbana. Iniziativa nella quale verranno investiti 35.262,24 euro. Come mai una scelta del genere? Come specificato in determina, "l’area lavori pubblici e patrimonio, visti i carichi di lavoro e i numerosi procedimenti in corso, non può garantire lo svolgimento delle attività professionali connesse alla redazione di progetti strutturali esecutivi di opere pubbliche". "Conto di riportare la questione in consiglio – dice la Marchegiani – Adesso vengono previste ulteriori somme per la perizia di variante, ma non la stavano predisponendo gli uffici? In consiglio chiederò come mai non è ancora stata fatta: nell’ultima commissione ci saremmo aspettati di vederla e ora, dopo tanto tempo, c’è un affidamento all’esterno. A quanto pare i lavori pubblici sono un ufficio completamente immobilizzato, ma anche il cantiere è ormai fermo da mesi. Questa è un’opera in gran parte finanziata con fondi Pnrr, con scadenze precise. E qui si continua a rinviare".

Non finisce qui: "Dove sono i pareri delle Soprintendenze di Ascoli e del Pnrr? – conclude - Ogni variazione va loro comunicata". Occorre ricordare, a tal proposito, che poco tempo fa è stato assegnato – a una ditta esterna – l’incarico alla progettazione esecutiva delle opere strutturali relativa ai pergolati del museo, del padiglione e dell’ingresso, per un importo complessivo di 41.870,40 euro. Infine è stato anche approvato lo schema di convenzione fra l’ente e la Fondazione Carisap per la realizzazione del parco giochi inclusivo.

"I lavori pubblici su cosa stanno lavorando? – aggiunge Barlocci – Capisco che siano oberati, ma sul ‘Ballarin’ non si riesce ancora a vedere la luce in fondo al tunnel. Della questione si sta occupando la consigliera Marchegiani, ma voglio esprimere tutto il mio sconcerto per un’operazione che non è iniziata sotto i migliori auspici e che rischia di rivelarsi un colossale pasticcio".

Giuseppe Di Marco