Ballarin più stretto per la viabilità

Il rettangolo del Ballarin verrà ristretto di circa 20 metri. Un aspetto che in precedenza non era mai stato chiarito adeguatamente è quello che vede l’ex stadio ‘restringersi’ simmetricamente ad est e ad ovest per fare in modo che in futuro si possa ragionare su una nuova viabilità. Il fatto, comunque, riemerge in questi giorni visto che il progetto preliminare consegnato alcuni giorni fa dall’architetto Guido Canali viene costantemente sottoposto a modifiche e quindi in comune è tutto un avvicendarsi di elaborati aggiornati. L’ultimo dovrebbe essere arrivato due mattine fa, e non presenterebbe modifiche rilevanti rispetto a quanto proposto nei giorni precedenti. Va ricordato che per il momento il comune metterà a bando un lavoro che coinvolge solo la metà campo meridionale del Ballarin, visto che con le risorse attuali sarebbe impossibile realizzare tutto il pacchetto presentato a novembre dall’archistar. Il lavoro quindi procederà per step, anche se la tranche successiva deve ancora ricevere adeguata copertura economica: se ciò non dovesse avvenire, si dovrebbe parlare di ‘incompiuta’. Per il momento, comunque, l’amministrazione mostra di avere pieno controllo sull’iniziativa. Una padronanza che però potrebbe mostrare delle lacune, visto che il comune deve ottenere il progetto esecutivo entro il 31 marzo.

Finita la fase di stesura del progetto, l’ente dovrà ottenere l’autorizzazione archeologica e paesaggistica dalla Soprintendenza, preparare ed emanare il bando, ed appaltare i lavori entro il 27 luglio. Ad essere confermata, in questi giorni, è l’intenzione di modificare la viabilità di zona. Ciò non potrà avvenire in tempi brevi, semplicemente per il fatto che al fine di cambiare le strade bisognerebbe prima approvare un’apposita variante al piano regolatore: un’iniziativa per la quale non c’è tempo. Il parco, comunque, sarà separato dal muro ovest quanto dall’attuale tribuna est da una fascia ampia circa 10 metri per ciascun lato. Se la si vede dal punto di vista di via Morosini, questo potrebbe voler dire che in futuro verrà esaminato il trasferimento di entrambe le corsie ad est: separate, come voleva il progetto di Fabrizio Marcozzi, dal muro littorio. Stessa sorte toccherà all’altro lato, ed è da capire come potrebbe essere sfruttato questo eventuale nuovo spazio. Per ora, comunque, si ragiona solo sull’approvazione del progetto, che verrà discusso in commissione il 29 marzo e poi di nuovo il 1° aprile, nel consiglio comunale aperto voluto dalla minoranza.

Giuseppe Di Marco