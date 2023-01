"Ballarin, progetto entro gennaio"

Il giorno del Ballarin è arrivato: questo pomeriggio avrà luogo il fatidico consiglio comunale aperto voluto dalla minoranza per discutere il futuro dell’ex stadio della Samb. Un appuntamento che la maggioranza avrebbe volentieri evitato, dato che le sue intenzioni le ha ben delineate nel corso degli ultimi mesi. A ribadirle ci pensa lo stesso sindaco Spazzafumo, che forse avverte la necessità di chiudere qualche capitolo in questa lunga storia. "Nel momento in cui abbiamo presentato le nostre intenzioni alla città, durante la campagna elettorale, abbiamo condiviso l’indirizzo del progetto di Fabrizio Marcozzi assieme agli altri candidati sindaco, ad esclusione del sindaco uscente – spiega il primo cittadino - In parole povere si era detto: faremo un parco e non un campo sportivo. La politica, insomma, aveva condiviso questo indirizzo". Nei mesi successivi, sindaco e giunta decisero di accantonare l’avvio di un concorso di idee: la pratica venne considerata troppo lunga da portare avanti. "Dopodiché abbiamo invitato e fatto venire Guido Canali e lui ci ha detto cosa avrebbe voluto fare – continua Spazzafumo - C’è stata una presentazione ufficiale e abbiamo dato la possibilità a tutti, e sottolineo tutti, di intervenire. C’erano anche i tifosi della Samb, ma di loro non è intervenuto nessuno. Siamo stati aperti, anzi, forse abbiamo manifestato fin troppa apertura, ma alla fine bisogna decidere e onestamente io non mi sono candidato per lasciare le cose come stanno. Ho intenzione di assumermi le mie responsabilità, e lo farò realizzando il progetto di un professionista di fama internazionale, che solo questa amministrazione è riuscita a portare a San Benedetto".

I futuri step sono già stati decisi. L’importante, comunque, sarà affidare i lavori entro fine giugno, per non perdere il finanziamento intercettato dall’ex sindaco Piunti. "La prossima settimana si andrà a Parma per parlare con Canali e i suoi collaboratori per vedere fino a che punto è possibile realizzare il progetto con le risorse che abbiamo a disposizione – conclude il sindaco - Se nella precedente amministrazione fosse stato presentato tutt’altro progetto, oggi avremmo in mano non 2.440.000 milioni, ma 5. Comunque il consiglio comunale è un diritto sacrosanto e noi lo rispetteremo, anche se farlo richiede comunque un dispendio di risorse non indifferenti. Per quanto riguarda le tempistiche contiamo di avere il progetto esecutivo già per fine gennaio: adesso è arrivata l’ora di accorciare i tempi". Insomma, il momento della verità è arrivato. Oggi, in consiglio, i cittadini avranno la possibilità di parlare per massimo cinque minuti. Il presupposto, però, è che ben poco si potrà modificare dell’elaborato in via di approvazione. Per questo pomeriggio, insomma, si prevede un confronto tutt’altro che disteso.

Giuseppe Di Marco