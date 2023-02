Ballarin, resta la curva Sud Con modifiche

La curva sud del Ballarin verrà mantenuta e riqualificata. Già, ma sul progetto di restyling del manufatto pare siano state fatte delle modifiche. A renderlo noto è la stessa amministrazione comunale, che due giorni fa ha incontrato il professor Guido Canali per portare avanti l’iniziativa congiunta. In particolare il sindaco Antonio Spazzafumo, insieme al consigliere comunale Gino Micozzi, al dirigente dei lavori pubblici architetto Giorgio Giantomassi e al funzionario ingegner Nicola Antonini, ha incontrato a Parma l’architetto Guido Canali e lo staff del suo studio che stanno redigendo il progetto di riqualificazione dell’area ex Ballarin. L’incontro che, come ama ripetere il vertice comunale, si è svolto nel "consueto clima di cordialità", è servito a fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto che a breve vedrà presentato il suo livello preliminare. "L’architetto Canali – fa sapere il comune – ha confermato l’idea progettuale che prevede il mantenimento della curva sud seppur rivisitata alla luce dei limiti di staticità emersi dai rilievi". Cosa voglia dire ciò, però, non è stato specificato, e non è da escludere che lo storico manufatto possa essere ulteriormente ridotto rispetto alle previsioni di qualche mese fa. In aggiunta, l’architetto Canali ha confermato che, nell’ambito dell’incarico che gli è stato affidato, si sta avvalendo di professionisti del territorio piceno per lo svolgimento di attività specialistiche necessarie alla redazione del progetto. Sono dunque stati definiti gli step che porteranno, sempre in tempi rapidi, alla stesura del livello esecutivo del progetto per poi andare a gara. "L’impegno assunto – conclude il sindaco - è quello di programmare confronti periodici tra tecnici comunali e lo studio dell’architetto Canali al fine di procedere spediti verso l’appalto". Già, ma con quale progetto? Con quale idea di Ballarin?