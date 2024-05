"Ballarin ridimensionato, è un fallimento totale"

Per completare l’area dell’ex Ballarin servono molte risorse in più rispetto a quanto preventivato: a protestare per come l’amministrazione sta portando avanti la realizzazione del parco verde alla porta nord della città è ancora una volta la minoranza, dimostratasi sempre scettica riguardo al percorso scelto. "Se ad oggi, dopo tanti incontri e viaggi parmensi, ancora si parla di rimodulazione del progetto Ballarin siamo davvero in pessime mani – commenta Pasqualino Piunti – È ancor più evidente l’incapacità di programmare, progettare e spendere proprio alle soglie dell’approvazione di un rendiconto da brividi. Se questa amministrazione ha uno strano tesoretto almeno pianifichi bene come spenderlo: le risorse vengano impegnate per completare quella che sempre più appare un’incompiuta: l’area Ballarin". Per portare a termine la porzione nord servirebbero dai 2,5 ai 3,5 milioni di euro: la prossima settimana l’amministrazione incontrerà nuovamente Guido Canali per capire come ridimensionare il disegno non ancora tramutato in progetto, in funzione delle disponibilità presenti in cassa.

"Per un anno l’amministrazione ha evitato di confrontarsi in consiglio e con i cittadini – aggiunge Paolo Canducci – non ha accolto il nostro suggerimento di fissare degli indirizzi su destinazione, viabilità, collegamento con il porto, e non ha abbracciato l’idea di un concorso di progettazione. A pochi mesi dalla scadenza, per non perdere i fondi Pnrr, ha tirato fuori il jolly: l’archistar. E oggi, dopo averci detto che nonostante la demolizione della curva i soldi sono sufficienti per poco più di un terzo dell’area, si viene a sapere che forse non bastano nemmeno per finire questo mezzo progetto. C’è poco da dire, un fallimento. Penso sia necessario che l’avanzo di 6 milioni sia investito per completare il Ballarin e il lungomare, includendo l’area ex Camping".

"Al consiglio aperto dell’aprile 2023 – conclude Luciana Barlocci – feci presente che le risorse su cui l’ente in quel momento contava non erano sufficienti per portare avanti il progetto nonostante i numerosi tagli fatti. Con documenti alla mano dissi che c’era una lunga serie di interventi che non rientravano nel conteggio: la pavimentazione, i pergolati, il bar, i terrapieni, l’illuminazione, il sistema a verde, i giochi. Ovviamente non mi rispose nessuno, ma oggi so che non mi sbagliavo: è evidente che questa cosa era risaputa. Penso sia necessario riportare l’argomento in consiglio per capire come l’amministrazione abbia intenzione di intervenire".

Giuseppe Di Marco