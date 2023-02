"Ballarin, sarà un inferno" La protesta di via Morosini

Viabilità in zona Ballarin, insorgono i residenti di via Morosini. La notizia che in comune lo spostamento della doppia corsia ad ovest è stato ripreso in considerazione ha scatenato le ire dei residenti locali, appoggiati da una buona fetta della minoranza di destra, che da sempre sostiene le istanze di sicurezza e fruibilità dei cittadini che vivono lungo il confine nordorientale della città. A farsi portavoce delle rimostranze è Gianluca Pallotti, residente di zona e fra i promotori della raccolta firme – con oltre 300 sottoscrizioni – con cui gli abitanti di via Morosini chiesero al comune di bocciare il possibile trasferimento della viabilità ad ovest. "Non siamo lieti – scrive il cittadino – di aver visto passare tutto questo tempo senza alcuna volontà da parte di questa amministrazione di tenerci in considerazione. Per la viabilità lungo il tratto di via Morosini si dovranno rispettare obbligatoriamente i 30 chilometri orari. Se verrà spostata via Marchegiani ad ovest, anch’essa avrà bisogno di avere limitatori. Si pensa forse che il traffico in quel tratto possa avere un’ottima fluidità e che non si formeranno lunghe ed interminabili code? Quanto smog ed inquinamento acustico dovremo assorbire in più noi residenti?" La possibilità che le due corsie, in futuro, vengano spostate ad ovest, è riemersa proprio con l’eliminazione delle colline perimetrali dal progetto iniziale di Guido Canali. Ad est, in questo modo, il parco potrebbe essere realizzato in continuità con la pineta dei funai "che però – ricorda Pallotti – è area demaniale e non comunale. Inoltre la spiaggia nord, parallela all’area Ballarin e a suddetta pineta, non è spiaggia libera ma area portuale con tanto di divieti di balneazione e che si sappia che c’è un nuovo piano del porto con previsione della realizzazione di un terzo braccio, proprio in questa area nord". Su questa base, dice Pallotti, unire il Ballarin alla pineta non porterebbe utilità al turismo sambenedettese, anche per la presenza di capannoni industriali e fabbriche".

Ad intercettare la protesta fu, mesi fa, Stefano Muzi, che oggi torna alla carica: "Chiederò l’istituzione di un tavolo tecnico – asserisce il capogruppo di Forza Italia – con tanto di parte politica, di una delegazione di residenti di via Morosini, e di tecnici della Municipale per analizzare le problematiche esposte dai residenti e trovare insieme la soluzione migliore". Pieno supporto anche dall’ex sindaco Pasqualino Piunti: "La viabilità non è in discussione – afferma il consigliere – ai residenti sono state date ampie rassicurazioni in merito. Piuttosto non si perda quello che la precedente amministrazione ha diligentemente intercettato. Rammento all’assessore Pellei che a suo tempo si parlò di un raddoppio dei fondi a disposizione. La promessa verrà mantenuta?"

Giuseppe Di Marco