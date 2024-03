Ballarin, Spazzafumo: "Valutiamo il mutuo"

Restyling del Ballarin, le risorse della Fondazione Carisap ci sono. A confermarlo, nel question time di ieri pomeriggio, è stato il sindaco Antonio Spazzafumo, in risposta alla domanda della consigliera Annalisa Marchegiani, che aveva chiesto delucidazioni sul completamento dell’opera e sulle modalità di gestione del parco che sorgerà al posto dell’ex stadio. "Dalla Fondazione Carisap abbiamo ricevuto l’assicurazione che i fondi ci saranno – ha detto il primo cittadino - Per quanto riguarda il futuro vedremo: perché non accendere un mutuo per completare un’area tanto importante per la città? Se ce la faremo con fondi nostri meglio ancora. Il problema non esiste. Quando avremo il parco valuteremo se optare per la gestione diretta oppure no". Parole che aprono alle ipotesi riportate alcuni giorni fa su queste pagine, anche se è troppo presto per prendere decisioni, visto che l’iniziativa è ancora agli inizi. Tuttavia, il vertice di Viale De Gasperi deve iniziare ad esaminare le diverse possibilità sul futuro dell’area. Nonostante l’assenza di stime ufficiali, per completare il restyling sarebbero necessari fra 1,5 e 2 milioni: poco meno della somma finora investita - oltre 2,6 milioni - per abbattere il perimetro e realizzare il parco entro la metà campo sud. La somma potrebbe essere assicurata da oneri di urbanizzazione, dall’accensione di un nuovo mutuo o da un nuovo bando, anche se l’ipotesi risulta poco probabile, dato che il Ballarin ha già beneficiato di stanziamenti ministeriali. Per quel che riguarda la gestione, questa potrebbe essere diretta, oppure affidata ad un privato tramite bando. Un’idea percorribile sarebbe di incorporare questa procedura di assegnazione a quella per l’affidamento dei manufatti che verranno realizzati nella porzione nord, che fanno parte del secondo lotto. Durante la riunione in sala consiliare, peraltro, il vicesindaco Tonino Capriotti ha annunciato che la pista ciclabile di via Marchegiani riaprirà prima dell’estate. Il segmento infatti è stato interdetto al traffico per permettere la demolizione della tribuna est e della curva sud dell’ex stadio. L’assessore ai lavori pubblici ha chiarito la questione in risposta alla domanda di Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri, che hanno ricordato come associazioni e comitati di quartiere avevano rimarcato l’importanza di non chiudere completamente la pista ciclabile per l’intera durata dei lavori o quantomeno per il periodo da giugno a settembre 2024. "Questa pista ciclabile - hanno detto i consiglieri di centrosinistra - è un segmento della ‘Ciclovia Adriatica’, paragonabile per importanza a un’autostrada".

Giuseppe Di Marco