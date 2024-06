Ballerina di night club picchiata da presunto cliente: indagini in corso

Brutta disavventura per una giovane ballerina che lavora in un noto nightclub di Grottammare, picchiata davanti al locale da un presunto cliente. Tutta la vicenda, a ogni modo, è ancora da chiarire. Alle prime luce dell’alba l’entraineuse si è fatta accompagnare al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto. La giovane è stata refertata dai sanitari con alcuni giorni di prognosi e poi dimessa; poi ha chiamato un taxi per farsi accompagnare negli uffici del commissariato di pubblica sicurezza, dove ha raccontato agli agenti la sua disavventura. Le indagini sono state subito attivate, ma nelle prossime ore la donna dovrà tornare negli uffici di via Crispi per formalizzare il suo racconto con tutti i particolari, al fine di fornire agli investigatori eventuali elementi per ricostruire la vicenda ed arrivare al presunto aggressore. Gli accertamenti della polizia per il momento, sono ad ampio raggio, ma non si esclude che possa trattarsi di un frequentatore abituale del locale e che, quindi, la stessa vittima dell’aggressione o le sue colleghe possano aver riconosciuto l’uomo.