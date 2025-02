Ballerina finita in ospedale:: "L’hanno picchiata le coinquiline"

I carabinieri della compagnia di San Benedetto hanno completato le indagini e fatta piena luce sul caso della ballerina del Kirghizistan, di 24 anni, che lavora in un locale notturno di Grottammare, pestata a suon di cazzotti al volto all’alba di sabato scorso. L’aggressione è avvenuta in un appartamento in via IV Novembre, nelle vicinanze della Chiesa Cristo Re di Porto d’Ascoli, dove la giovane donna dell’Est Europa viveva insieme con altre ragazze che lavorano negli stessi ambienti. Ora è emerso chiaramente che a ridurla in quelle condizioni, con il volto completamente tumefatto con ecchimosi in varie parti del corpo, sono state le coinquiline che usano lo stesso alloggio. Vi erano stati diversi attriti per ragioni di convivenza, che all’alba di sabato sono sfociati nella violenta aggressione. Picchiata selvaggiamente dalle colleghe, la ventiquattrenne è stata costretta ad uscire in strada per poi rifugiarsi nel vicino bar di via Mare, i cui operatori hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Messa in sicurezza dal personale della potes-118, la giovane è stata portata al pronto soccorso di San Benedetto, dove i sanitari l’hanno medicata e sottoposta ad accertamenti clinici e diagnostici prima di essere dimessa con una prognosi di 25 giorni di giorni. Al termine delle attività svolte, i carabinieri hanno comunicato i risultati investigativi all’Autorità giudiziaria che adesso sta vagliando le posizioni delle persone che hanno aggredito la giovane del Kirghizistan. Gli investigatori dell’arma dei carabinieri della compagnia di San Benedetto hanno avuto subito chiara la dinamica del pestaggio, poiché dopo la prima fase dei soccorsi della ragazza, si sono recati immediatamente nell’alloggio di via IV Novembre, dove hanno ascoltato le prime dichiarazioni delle coinquiline ed i testimoni della palazzina che quella notte avevano sentito le urla provenire dall’alloggio dove abitano le giovani che svolgono la professione in locali notturni del territorio. La ventiquattrenne aveva passato qualche tempo in quell’appartamento dove, evidentemente, ha fatto difficoltà ad integrarsi finendo per scatenare la reazione delle altre ragazze che l’hanno aggredita selvaggiamente. Ora la giovane, che risiede in altra località, fuori della provincia di Ascoli, si è trasferita a Reggio Emilia.

Marcello Iezzi