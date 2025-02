Ballerina massacrata di botte: la lite furibonda con le coinquiline poi la fuga in strada e il salvataggio

Ascoli, 17 febbraio 2025 – I carabinieri della compagnia di San Benedetto continuano le indagini sul caso della ballerina del Kirghizistan, di 24 anni, che lavora in un locale notturno di Grottammare, pestata a suon di cazzotti al volto all’alba di sabato. L’aggressione è avvenuta in un appartamento in via IV Novembre, nelle vicinanze della Chiesa Cristo Re di Porto d’Ascoli. L’azione violenta, che ha costretto la ragazza a far ricorso alle cure dei medici dell’ospedale, dov’è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici prima di essere dimessa, è avvenuta nell’appartamento dove abitano ragazze che fanno la stessa professione.

Gli investigatori dell’arma dei carabinieri avrebbero piuttosto chiara la dinamica e anche le motivazioni dell’aggressione, ma stanno ancora lavorando per verificare le singole posizioni che potrebbero essere penalmente rilevanti. Tutti gli attori dell’accaduto sono stati identificati e ascoltati. Tra le ipotesi c’è che i fatti potrebbero essere scaturiti da questioni di convivenza fra le ragazze. Da quanto si può intuire, quindi, c’è la possibilità che all’interno del gruppo potrebbero esserci una o più responsabilità a vario titolo.

Di certo e che gli investigatori dei carabinieri hanno ben inquadrato la situazione, ma si tratta di sistemare le varie figure nei rispettivi tasselli per formulare i capi d’accusa. Il grave episodio è accaduto all’alba di sabato, dopo che le ragazze erano tornate a casa dal lavoro. I vicini avevano sentito le urla provenire dall’alloggio poi la fuga della giovane massacrata di cazzotti, con tante tumefazioni al volto e alcune anche sul corpo, verso il bar di via Mare, che alle sette era già aperto.

Il personale ha prestato le prime cure alla ragazza che era stata sentita piangere disperatamente lungo la strada che dall’appartamento porta in via Mare, qualche centinaia di metri di distanza. Ed è lì che il’equipaggio della potes-118 l’ha raggiunta per prestarle aiuto prima del trasferimento al pronto soccorso di San Benedetto, dove la giovane donna è rimasta in osservazione fino alla tarda mattina di sabato. I carabinieri, dopo la prima fase dei soccorsi, si sono subito recati nell’alloggio di via IV Novembre, dove hanno raccolto le prime informazioni. A breve arriveranno i primi provvedimenti.