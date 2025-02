Ballerina pestata, caccia all’aggressore

Pestata a suon di cazzotti in faccia, una ragazza del Kirghizistan, di 24 anni, ballerina in un locale notturno di Grottammare, è finita all’ospedale in codice giallo. La brutale aggressione è avvenuta all’alba di ieri nell’appartamento di una palazzina di via IV Novembre, non distante dalla Chiesa Cristo Re di Porto d’Ascoli. La giovane donna, con il volto completamente tumefatto, è riuscita a fuggire e a trovare rifugio in un bar di via Mare, che si trova a poche centinaia di metri di distanza dal luogo dell’aggressione. Nell’esercizio pubblico, che aveva appena aperto l’attività, verso le sette, la vittima è stata soccorsa dal personale della potes-118 che l’ha trasportata in ospedale. Sull’ennesimo episodio di violenza sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di San Benedetto che hanno eseguito un sopralluogo nell’alloggio dov’è avvenuto il pestaggio. La giovane donna, che aveva anche parecchie tumefazioni in più parti del corpo, oltre che sul volto, è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici che non avrebbero rilevato lesioni gravi. In tarda mattina i sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto hanno dimesso la giovane che è stata poi ascoltata dagli investigatori dell’arma.

Ora i carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto e di identificare l’autore o le persone che si sono rese responsabili della violenza. I residenti della palazzina all’alba di ieri avevano sentito le urla provenire dall’alloggio dov’è avvenuto il pestaggio e dove i carabinieri stanno cercando elementi che possano servire a ricostruire quanto accaduto. Al momento le ipotesi sono tutte aperte, ma gli investigatori avrebbero ben chiara la dinamica che, però, ha bisogno di essere approfondita per arrivare a un eventuale capo d’accusa per chi si è reso autore di un simile gesto, da rischiare di sfigurare il volto di una giovane donna. Top secret dei militari dell’arma sul movente, che potrebbe essere collegato anche alla vita privata della ragazza. Inizialmente si era diffusa la voce che a compiere il pestaggio della giovane fosse stato un uomo, cittadino dell’Est Europa, ma gli investigatori non hanno confermato questa ipotesi.

Un episodio che arriva a breve distanza di due gravi eventi di cronaca: l’aggressione alla poliziotta che ha perso la falange di un dito della mano destra, staccata con un morso da un ragazzo straniero e del giovane tunisino accoltellato in centro durante una rissa fra bande di cittadini stranieri. Casi che non sono collegati fra loro, ma che creano una certa preoccupazione fra i cittadini.

Marcello Iezzi