Balneari: "Basta proroghe, serve la svolta". Concessionari di spiaggia: delusi

Giuseppe Ricci presidente dell’Itb Itali

Ascoli, 12 febbraio 2023 – Delusione e speranza s’intrecciano fra i concessionari di spiaggia che nel nuovo Governo vedevano profilarsi una soluzione ai loro problemi legati alla direttiva Bolkestein, ma tutto è ancora di la da venire. "Sono molto deluso perché si va ad allungare un brodo che si poteva risolvere anni fa, quando l’allora sottosegretario al Ministero delle Finanze (Mef) Pierpaolo Baretta organizzò al Ministero un incontro per decidere la sdemanializzazione delle aree dove insistono le strutture turistiche balneari – spiega Giuseppe Ricci presidente dell’Itb Italia – Vi erano tutte le componenti interessate e si decise per una nuova convocazione per la settimana successiva, ma ad ostacolare l’operazione, che fu sospesa, furono proprio alcuni partiti politici e addirittura alcune località turistiche italiane alla moda del territorio nazionale. Tutto andò a monte, eppure anche l’allora presidente del Consiglio, Giulio Tremonti, si disse favorevole alla nostra proposta che prevedeva di concedere le spiagge per 99 anni, seppur con le modalità da studiare. Era quello il lavoro da fare per risolvere il problema dei balneari. Io mi ritengo un piccolo imprenditore turistico balneare e vorrei avere le stesse regole che hanno tutte le altre imprese che operano sul territorio nazionale".

Il presidente Itb Ricci fa alcune riflessioni e si chiede il perché alla categoria dei concessionari di spiaggia viene negata la possibilità di essere impresa, quando gli operatori hanno fatto investimenti sugli chalet. "Abbiamo investito i nostri soldi – aggiunge Ricci – perché non ci è stata mai concessa la possibilità di accedere ai finanziamenti. Ogni realizzazione è stata fatta con i nostri soldi, impegnando anche le nostre case. Siamo stati relegati a una categoria fantasma".

Ricci insiste nel chiedere una soluzione definitiva e di smetterla con le proroghe. "Ripropongo con forza che si vada subito a concedere il diritto di superficie con riscatto dell’area dove insistono le nostre imprese turistiche balneari. E’ l’unica soluzione. L’Europa potrebbe rigettare la proroga, per cui si scherza sulla pelle di migliaia di famiglie che rischiano di rimanere senza lavoro. Serve una soluzione tombale e non proroghe".

Ricci ne ha anche per l’amministrazione comunale. "Sindaco e maggioranza pretendono l’adeguamento ad un piano che abbiamo respinto. Ad un anno dalla probabile ’cacciata’ spuntano piccole tasse e perfino la realizzazione di 7 bagni, compreso quello del personale, per le concessioni dotate di bar, ristorante e più di 100 ombrelloni. Sono passati 15 giorni dalla richiesta di un incontro e il Comune ancora non ci chiama. Il motore turistico della città non viene considerato. Siamo in un marasma di persone difficile da fronteggiare".