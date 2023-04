Balneari, albergatori e pescatori contrari: "Solo burocrazia"

Il dibattito sul Parco Marino del Piceno ormai è aperto. C’è chi ha aderito con entusiasmo, come Grottammare, chi con qualche riserva e chi dice no. Oggi registriamo la voce contraria che arriva da Cupra ed è quella di Milva Ricci, presidente dell’associazione cuprense operatori turistici, Pietro Aureli presidente Asp Cupra Mare Balneari, Giovanni D’Angelo presidente associazione Piccola Pesca.

I responsabili delle Associazioni di categoria ricordano che da circa due anni è partita una campagna politica in favore dell’istituzione del Parco Marino che si dovrebbe estendere da Marina di Altidona a San Benedetto. " Il parco dovrebbe prevedere: uno specchio di mare con alcune piccole zone riservate alla riproduzione indisturbata della fauna ed al naturale ripristino dell’ambiente marino (zone A di riserva integrale), altre in cui la pesca, il diportismo, il turismo sono regolamentate per limitarne l’impatto (zone B e C di tutela generale e parziale) ed altre ancora, le più grandi, in cui sperimentare innovazione e tecniche delle medesime attività per assicurarne gradualmente la sostenibilità (zone D di protezione) – affermano Ricci, Aureli e D’Angelo –. Cupra con i suoi operatori turistici, balneari, pescatori, se pure molto attenta ai temi ambientali ed ecologici, come dimostra la valorizzazione dei prodotti ittici locali con particolare riguardo alla "Concola Cuprense" (De co), è contraria all’istituzione del Parco Marino del Piceno, poiché non fa nulla per lo sviluppo del turismo".

"Si creerebbe – continuano gli operatori turistici – un appesantimento burocratico e politico, con nuovi e inutili organismi di potere, vessazioni su operatori turistici, balneari e ittici e comunque sui turisti e sui cittadini. Dopo il fallimento del Consorzio Turistico Riviera delle Palme, il nostro territorio provinciale avrebbe bisogno di una strategia turistica a livello di promozione balneare, culturale ed enogastronomica, come fanno già la provincia di Fermo, il Conero, Fano ed altre realtà regionali e nazionali".

"Serve una classe politica – continuano che invece di promuovere un parco marino (che sa tanto di greenwashing) pensi seriamente allo sviluppo turistico del territorio con una strategia vera".

ma. ie