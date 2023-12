Balneari, concessioni prorogate

Concessioni balneari prorogate fino al 2024 e, salvo ulteriori sviluppi, fino al 31 dicembre 2025. È questa la decisione presa dall’amministrazione comunale, in virtù della sentenza con cui la Cassazione ha rigettato, per questioni procedurali, quanto stabilito dal Consiglio di Stato sull’applicazione della direttiva Bolkestein. La sensazione però è che il 2024 sarà l’anno in cui verrà deciso il futuro del demanio marittimo, una questione lasciata in sospeso per troppo tempo che ora deve procedere verso le aste o, viceversa, il rinnovo delle concessioni esistenti. Intanto, con propria determina, Viale De Gasperi ha sancito il "differimento fino al 31 dicembre 2024 del termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime, rilasciate per finalità turistico-ricreative e sportive" precisando che si "potrà comunque variare il termine di durata dei titoli autorizzatori demaniali, con successivo provvedimento, nel caso sopravvenga l’esigenza di dare attuazione a normativa sopravvenuta ovvero per la necessità di espletare gli atti propedeutici all’avvio delle procedure di gara".

Una scelta presa per l’assenza di un pronunciamento definitivo sulla questione, anche se il Consiglio di Stato, con le sentenze ‘gemelle’ 17 e 18 del 2021, dichiarava illegittime le proroghe legislative decise a livello nazionale, portate fino al 2033. Il tribunale amministrativo, nell’occasione, stabiliva che alla fine del 2023, le concessioni avrebbero perso efficacia. Posizione confermata anche dalla Corte di Giustizia Ue, che a luglio sottolineava la necessità di riassegnare al più presto il demanio marittimo tramite procedura di evidenza pubblica. E va ricordata la lettera risalente a metà novembre con cui la Commissione Ue ha fatto riemergere la possibilità di una procedura d’infrazione.

Una missiva il cui contenuto è stato ribadito dal deputato Giorgio Fede: "Il governo Meloni – dice l’onorevole – con l’autolesionismo che gli è proprio, ha deciso che quest’anno per il 6 gennaio la befana debba portare in dono agli italiani una bella procedura d’infrazione. Il Ddl concorrenza licenziato oggi dalla camera poteva essere l’occasione per porre fine alla pantomima, ma nulla da fare. A pagare la sanzione europea sarà così di nuovo Pantalone, ovvero tutti i cittadini italiani". Insomma, sta per avviarsi una stagione decisiva per il turismo sambenedettese, la cui petra angolare sta proprio nell’accoglienza balneare, gestita da imprese che svolgono questo lavoro da anni.

Giuseppe Di Marco