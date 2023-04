Balneari, i primi sì all’ampliamento

Sembra esserci maggior soddisfazione da parte dei balneari, sulla questione dell’ampliamento delle concessioni demaniali: possibilità messa a disposizione alcune settimane fa dall’amministrazione comunale attraverso un apposito modulo, al quale hanno già aderito 30 gestori di chalet, in parte del primo comparto. Si ricorderà come il primo avviso, emanato a inizio anno, avesse riscosso scarsissimo successo da parte degli operatori, soprattutto perché in base a quel documento, per ampliarsi, i balneari avrebbero dovuto prima assoggettarsi alle norme del piano regolatore di spiaggia. E il piano, in vigore da 13 anni, dice ad esempio che gli stabilimenti devono avere, per i clienti dell’arenile, due bagni fino a 100 ombrelloni e altri due se superano il centinaio. Le stesse disposizioni mettono in chiaro che la struttura per la somministrazione di alimenti e bevande, cioè il bar o il ristorante dello chalet, deve avere due bagni per i clienti dell’attività e uno distinto per il personale. In definitiva, troppo servizi igienici da realizzare in poco tempo: adesso però la questione parrebbe superata, perché i concessionari dovrebbero avere qualche settimana in più per adeguare il proprio chalet. Le associazioni di categoria e la minoranza rivendicano questo ‘dietrofront’ come un loro successo.

Diametralmente opposta, ovviamente, la versione del vertice comunale: "Lo strumento messo a disposizione è stato affinato in collaborazione con balneari e associazioni di categoria – spiega l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli – Il nostro obiettivo era di renderlo il più possibile rispondente alle esigenze del concessionario, creando un giusto punto di equilibrio con la fruibilità delle concessioni e il livello del servizio erogato. Per raggiungere lo scopo è stato sufficiente snellire la pratica a livello burocratico". L’assessore si rallegra anche per le risultanze dell’ultimo incontro con i balneari: quello, cioè, programmato per discutere l’aggiornamento di pedane e passerelle su spiaggia. "In quest’altra riunione abbiamo parlato delle pedane ombreggiate movibili: si è detto che in maniera sperimentale verranno inserite negli chalet – conclude Gabrielli – Ci è sembrata una buona idea, perché in questo modo anche il disabile può scegliere in quale ombrellone andare, senza l’aiuto di nessuno. Accessibilità significa che un individuo diversamente abile può muoversi in autosufficienza. Dopo la fase di sperimentazione revisioneremo il piano regolatore di spiaggia, prevedendo l’uso di queste pedane".

Giuseppe Di Marco