Balneari, incontro anti Bolkestein

Dopo i ripetuti avvertimenti dell’Unione Europea al Governo Italiano che ha più volte rinviato l’applicazione della Direttiva Bolkestein, circa un mese fa è intervenuto il Consiglio di Stato, il quale ha detto che non è più consentita la proroga delle attuali concessioni, le quali debbono essere messe in gara, appunto secondo la richiamata Direttiva. I balneari, però, non si arrendono e sono decisi a far valere le lore motivazioni. Oggi alle 15 nello chalet "Da Federico" sul lungomare di San Benedetto, promosso da Giuseppe Ricci presidente di ITB Italia, ci sarà un incontro con gli avvocati Vincenzo De Michele e Domenico Ricci. Il presidente presenterà tutte le novità sulla direttiva Bolkestein e gli avvocati presenteranno le eventuali vie da percorrere. I concessionari saranno presenti sul posto già dalle 12,30 per un pranzo conviviale aperto a tutti. Con l’intervento della massima magistratura amministrativa diventa impossibile anche per il Governo tutelare i concessionari che, però, non hanno intenzione di abnegare.