Balneari, scontro con l’amministrazione

Continua la battaglia fra balneari e amministrazione comunale sull’adeguamento delle concessioni necessario al loro ampliamento. La possibilità di allargarsi, messa a disposizione dal civico 124 di Viale De Gasperi, continua a far discutere la categoria, che avrebbe intenzione di avanzare controproposte al comune. Nel frattempo, emerge anche quella che sarà l’interpretazione da dare alle nuove regole. Come noto, il comune permetterà agli stabilimenti del primo comparto, cioè quelli storici situati nella parte nord del lungomare, di aggiungere ombrelloni: tale possibilità, finora, non era prevista per questo segmento delle concessioni. A fronte di ciò, se supererà i 100 ombrelloni, lo stabilimento dovrà fare richiesta di licenza suppletiva in comune: tale licenza gli verrà rilasciata solo se adeguerà anche il numero di servizi igienici previsti nel piano regolatore di spiaggia. Insomma, da 101 ombrelloni in su lo chalet dovrà avere, come corrispettivo, 4 bagni. Dov’è la novità? Che a doversi adeguare dovranno essere tutti quelli che faranno richiesta della licenza, in quanto il loro aumento sarà classificato come intervento di modifica della propria attività, e questo farebbe scattare la necessità di allinearsi al dispositivo contenuto nel piano spiaggia. Tutto ciò, peraltro, varrà sia per tutti gli stabilimenti, e non solo quelli che sono nati dopo il 2010. Va da sé che la platea di concessioni che dovranno mettersi in regola sarà più alta rispetto alle previsioni iniziali. I balneari, d’altro canto, hanno mostrato di non gradire proprio questo punto: la presenza di ‘troppi’ bagni, per i gestori, renderebbe difficile lo svolgimento delle attività e non sarebbe una buona pubblicità per le concessioni stesse. Molti balneari, inoltre, non hanno alcuna intenzione di investire risorse di tasca propria per migliorare concessioni che, se venisse applicata la direttiva Bolkestein, verrebbero riassegnate tramite procedura di evidenza pubblica. Da qui le proteste delle associazioni di categoria, con in testa Itb e Confesercenti, che in un recente incontro all’Auditorium comunale hanno ribadito la propria contrarietà alla misura decisa dal comune. Tanto che si vocifera di ‘moduli alternativi’ che verrebbero preparati dai balneari per essere proposti all’ente comunale. In Viale De Gasperi, però, tira aria gelida. Il vertice comunale, nei recenti confronti con la categoria, ha messo in chiaro che queste norme sono state ideate proprio per venire incontro alle esigenze dei balneari. Infatti si ricorderà che, lo scorso agosto, a seguito di diversi controlli della Capitaneria di porto, alcuni chalet furono costretti a togliere numerose file di ombrelloni, posti in eccedenza rispetto alle previsioni della concessione demaniale. L’episodio ebbe ovvie ripercussioni in termini turistici, e nello specifico molte prenotazioni cancellate nel momento clou della bella stagione.

Giuseppe Di Marco