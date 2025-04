Balneazione e dintorni: l’ordinanza definitiva

Stagione 2025, pronta la versione definitiva dell’ordinanza che disciplina balneazione e servizio di salvamento sui comuni rivieraschi. Il dispositivo appena emanato dalla Capitaneria di porto prevede che gli stabilimenti balneari – per il proprio fronte mare – e i comuni – per le spiagge libere – debbano garantire la presenza di un bagnino ogni 150 metri, dal 17 maggio al 21 settembre, nella fascia oraria che va dalle 10 alle 18. In realtà l’ordinanza non indica espressamente il periodo, ma detta la linea per la ‘stagione balneare’ e poi specifica l’intervallo a cui si riferisce, cioè "dal terzo sabato di maggio alla terza domenica di settembre".

Non è tutto: nel periodo di bassa stagione turistica, gli stabilimenti balneari autorizzati dall’ente ad aprire per i soli servizi complementari, non sono tenuti a garantire un servizio di salvataggio ma hanno comunque l’onere di apporre idonea segnaletica. Per ‘bassa stagione turistica’ si intende, come si legge nel dispositivo, il periodo compreso nei giorni infrasettimanali (escluso sabati, domeniche e festivi) dal 17 maggio al 6 giugno e dall’8 settembre al 21 settembre. Cosa significa, invece, l’espressione ‘servizi complementari’? Anche in questo caso la locuzione viene spiegata dall’ordinanza: si tratta dei servizi "diversi da quelli di ‘stabilimento balneare’, siano a questi congiuntamente o meno esercitati".

Al di fuori della stagione balneare potrà essere consentita l’apertura dei servizi balneari con obbligo di idonea segnaletica monitoria (‘Attenzione, balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvamento’) ed esposizione della bandiera rossa ben visibile a giro d’orizzonte. Se il comune non riesce ad attivare il servizio di salvataggio è obbligato a posizionare, sui tratti destinati alla libera fruizione, specifici cartelli monitori.

La stesura del testo è stata frutto di un percorso lungo e complicato, in cui la Direzione marittima delle Marche, la regione, i comuni e le associazioni di categoria si sono costantemente confrontanti per raggiungere una soluzione di compromesso, fra l’esigenza di assicurare il servizio in maniera integrale – dal 1° maggio al 30 settembre – e le difficoltà espresse dai balneari nel trovare, nei periodi di bassa stagione, un numero adeguato di bagnini. Una buona parte degli assistenti bagnanti, infatti, frequenta la scuola, che nei periodi di bassa stagione sono aperte.