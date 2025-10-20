Investita dallo scuolabus: grave una bambina di 12 anni

Grottammare, 21 ottobre 2025 – Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Grottammare. Una bambina di 12 anni è stata investita dallo scuolabus in manovra, dal quale era appena scesa. E’ accaduto in via Frana, piccola parallela alla statale Adriatica, lato monte, subito dopo l’ingresso della Trattoria degli Orti. La bambina è stata trasportata in codice rosso traumatico all’ospedale Salesi di Ancona con l’eliambulanza.

Secondo una prima ricostruzione del grave sinistro, la cui cause sono in corso d’accertamento da parte della polizia locale di Grottammare, l’autista non si è accorto della bambina che, appena scesa, si trovava nella parte posteriore del mezzo pubblico per andare nella sua abitazione, che si trova nelle immediate vicinanze. La dodicenne, che frequenta la scuola Media a Grottammare, ha riportato gravi danni, si parla di un serio trauma cranico e facciale e contusioni con sospette fratture.

Scattata la macchina dei soccorsi, la centrale operativa del 118 di Ascoli ha fatto intervenire un equipaggio della potes partito dall’ospedale di San Benedetto e nel frattempo ha fatto decollare l’eliambulanza atterrata nel locale campo sportivo. La bambina è stata stabilizzata a bordo dell’ambulanza e poi trasferita allo stadio Pirani, dove il rianimatore che opera a bordo del velivolo l’ha dovuta intubare date le condizioni critiche della piccola paziente. Sono stati momenti di grande preoccupazione per tutti, momenti cui il padre della bambina ha assistito con grande dignità e rispetto per i sanitari operanti. Secondo i primi accertamenti la prognosi è riservata, ma si dovranno attendere i risultati degli accertamenti clinici e diagnostici cui la dodicenne è stata sottoposta subito dopo l’arrivo nel centro di traumatologia dell’ospedale Salesi dov’è stata centralizzata.