Vaga da sola in centro a 7 anni: era stata da un’amichetta

Ascoli Piceno, 6 aprile 2025 – Tutto è bene quel che finisce bene, però un bello spavento alla sua famiglia deve averlo fatto prendere la bambina di sette anni che ieri nel primo pomeriggio vagava per le vie del centro.

Se ne sono accorti un uomo e una donna: lei all’inizio pensava che la piccola fosse con lui, l’altro il contrario. Fatto sta che mentre la bambina continuava a camminare per i fatti suoi in piazza Arringo i due si sono insospettiti e si sono fermati. Alla domanda se fosse da sola, la bambina ha risposto di sì e ha poi detto di avere sette anni e di passeggiare in solitaria verso la sua abitazione. Fatto sta che la casa era dall’altra parte del centro storico, così i due si sono incamminati con lei per aiutarla.

L’uomo ha poi chiamato la centrale della polizia locale e in soccorso sono arrivati due vigili urbani. Arrivati alla casa della bambina, al campanello ha risposto la nonna, che è subito scesa tenendo in braccio una piccola di un paio d’anni.

La donna ha quindi raccontato che la madre delle figlie non era in casa, mentre la bimba che si era smarrita era a casa di un’amica insieme a un’altra sorella. I vigili si sono quindi accertati della versione e sono riusciti a ricostruire la dinamica. La bambina era effettivamente stata a una festa, poi all’improvviso era uscita di casa facendo perdere le sue tracce.

Da lì si era incamminata per le vie del centro per fare ritorno verso la sua abitazione. L’incontro con l’uomo e la donna, prima, e dei vigili poi, hanno messo il lieto fine a questa storia.