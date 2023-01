Bambini a lezione di ’marine litter’

Si è concluso il percorso Miur iniziato a novembre 2022 per gli studenti di tutte le classi della scuola primaria del Leopardi di Grottammare. Il progetto è stato organizzato da Fipsas e Lega Navale per proteggere il mare e le specie che lo abitano. Lo svolgimento delle attività ha preso inizio con un video didattico, dove i più piccoli, grazie all’aiuto degli istruttori federali, hanno potuto conoscere il significato di "Marine Litter" (Il marine litter è un qualsiasi materiale solido persistente, fabbricato o trasformato e in seguito scartato, eliminato, abbandonato o perso in ambiente marino e costiero). Si è proseguito giocando con "le 10 regole per non inquinare".