Bambini e famiglie per una serata alle giostre gratis

Lunedì il Luna Park di San Benedetto apre gratuitamente le proprie porte ad una bellissima iniziativa: dalle ore 21 ospiterà, per una serata intera, i bambini ed i ragazzi con disabilità e le loro famiglie. L’assessore alle Politiche sociali Andrea Sanguigni e l’assessore alle attività produttive Laura Camaioni parteciperanno personalmente all’evento per coordinare la serata ed accompagnare le famiglie. L’assessore Sanguigni, in merito all’iniziativa, ha tenuto a precisare: "Ringraziamo i gestori del Luna Park che, pur nella consapevolezza delle difficoltà relative alla fruibilità dei parchi divertimento itineranti, per la complessità organizzativa e per le giostre che ancora oggi non sono tutte pienamente accessibili, con la serata dedicata alle famiglie hanno la possibilità di porre maggiore attenzione agli ospiti con specifiche necessità e superare qualche barriera non solo fisica. Sarà l’occasione per conoscere le reali esigenze che si presentano all’interno di un parco divertimenti. Questo percorso potrebbe portarci fra qualche anno ad avere nella nostra città un Luna Park davvero inclusivo".