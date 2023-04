Bambini, incontro sulla sicurezza

Offida, sabato 15 aprile, dalle ore 8.30 alle 11 si terrà, nella sala convegni dell’Enoteca Regionale, un incontro di formazione sulla sicurezza in età pediatrica e sulle manovre di disostruzione. L’incontro, rivolto a tutti coloro che si prendono cura dei bambini e delle bambine, è organizzato da Salvamento Academy e da ‘Due mani per la vita’ in collaborazione con il nido d’infanzia ‘La baia di Peter Pan"’del Comune di Offida. Durante l’incontro verranno affrontati diversi temi: si parlerà di sicurezza in strada, a casa, in acqua, a tavola e inoltre teorie e pratiche sulle manovre di disostruzione delle vie aeree. Uno degli obiettivi del corso è quello di insegnare le manovre di disostruzione da eseguire in caso di soffocamento da corpo estraneo e di riconoscere un’ostruzione parziale o totale. Per info 339-5886972.