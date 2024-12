Bambini malati, una donazione per la ’Nessun dorma’

Le famiglie dei bimbi e la cooperativa Assistenza 2000 che gestisce il servizio educativo nel Centro per l’infanzia comunale Pollicino hanno donato 200 euro all’associazione "Nessun dorma" di Pagliare, attiva nella promozione di iniziative per aiutare i bambini malati. L’iniziativa di solidarietà si è svolta nel corso della festa natalizia organizzata nei giorni scorsi. "Babbo Natale è arrivato nel nostro asilo nido comunale – fa sapere l’assessore all’Inclusione sociale, Monica Pomili -, nell’ambito di una lodevole iniziativa promossa dai genitori e dalla cooperativa Assistenza 2000 per questo Natale. E’ stato un pomeriggio di festa e di sorrisi. Un pomeriggio speciale dove ci siamo sentiti parte di una comunità educante, vicina e presente nei confronti dei più piccoli". Citando il proverbio africano "Per crescere un bambino serve un intero villaggio", il coordinatore del nido comunale "Pollicino" Cesare Rapagnani ha intrattenuto i genitori e il personale operativo nel centro dando lettura di una lettera in cui ha ricordato il ruolo del nido, luogo privilegiato che partecipa al percorso di crescita dei bambini in modo significativo, ha rilevato l’impegno educativo autentico, anche se a volte silenzioso.