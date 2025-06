Bambini protagonisti con gli spettacoli teatrali:: "Un grande successo"

Fine anno scolastico all’insegna del teatro, per i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria di Castorano. Nel fine settimana sono andate in scena due distinte piece che hanno avuto per protagonisti i bambini, che hanno dato vita a due spettacoli.

Il corso di teatro, affidato al consorzio di cooperative sociali ‘Il Picchio’, ha visto i bambini delle due scuole impegnati durante tutto l’arco dell’anno scolastico in quelli che poi sono culminati in due spettacoli finali: ‘Il Piccolo Principe’ di Antoine de Saint-Exupéry con protagonisti i piccoli alunni della scuola dell’Infanzia. Lo spettacolo si è tenuto nella scuola di San Silvestro e il collodiano ‘Pinocchio’ interpretato dai bravissimi bambini della scuola primaria, con lo spettacolo tenutosi nel teatro Serpente Aureo di Offida.

"Due spettacoli bellissimi – le parole della sindaca Rossana Cicconi, soddisfatta del buon esito del progetto ideato dalle maestre castoranesi –, con i bravissimi bambini tutti impegnati a dare il massimo, per una riuscita che non è stata solo positiva, ma che ha obiettivamente messo in luce anche qualità teatrali di prim’ordine, considerata la giovane età dei protagonisti. Di questo mi preme ringraziare non solo la cooperativa Il Picchio, ma anche tutte le insegnanti in particolar modo Elide Agostini".