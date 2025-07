Bambini ucraini nel Piceno. Il Papa: "Costruite la pace"

"Diventate costruttori di pace". Questo il messaggio di Papa Leone XIV che, giovedì mattina, ha incontrato i giovani ucraini accolti dalla diocesi di Ascoli. Un’esperienza indimenticabile per 20 ragazzi, ospiti nel Piceno grazie al progetto ‘È più bello insieme’, promosso da Caritas Italiana. Provenienti da zone ancora segnate dalla guerra, i ragazzi (tra i 10 e i 16 anni) sono stati accolti a San Benedetto il 21 giugno, dove resteranno fino al 6 luglio, ospitati a Casa Giovani, ai piedi del Torrione.

Il momento più emozionante del soggiorno è stato l’incontro con il papa, avvenuto in Aula Paolo VI in Vaticano. Il pontefice li ha salutati con affetto, ha ascoltato le loro storie e li ha incoraggiati a diventare costruttori di pace, respingendo odio e invidia. Un gesto di grande umanità, che ha toccato il cuore di tutti i presenti. Durante queste settimane, i ragazzi partecipano a laboratori, giochi, gite e momenti di confronto, accompagnati da tre educatrici e dagli operatori delle Caritas di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, guidati da Giorgio Rocchi e Fernando Palestini. Il progetto, nato nel 2022 con il supporto di Caritas Ukraine e Caritas Spes, coinvolge dieci diocesi italiane e rappresenta un esempio concreto di solidarietà.

"L’accoglienza – spiega don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana – è un seme di speranza che può far germogliare un mondo più fraterno". E l’abbraccio con il Santo Padre ne è la testimonianza più alta. I giovani, che si tratterranno nel Piceno fino al 6 luglio, partecipano a laboratori, gite, momenti di gioco e confronto, intrecciando relazioni e scoprendo la bellezza di una quotidianità fatta di piccoli gesti e grande umanità. Sin dallo scoppio del conflitto in Ucraina, nel febbraio del 2022, Caritas Italiana ha messo in campo azioni concrete per sostenere le popolazioni colpite. Il progetto ‘È più bello insieme’ rappresenta uno dei frutti più tangibili di questo impegno, e l’incontro con Papa Leone ne è stato l’emblema più alto.

Il Santo Padre, con la semplicità che lo contraddistingue, ha ascoltato i racconti dei bambini, ha sorriso, benedetto e incoraggiato. Un’esperienza, comunque, che i ragazzi ucraini non dimenticheranno molto facilmente, perché non capita spesso di potersi trovare a così stretto contatto con il Papa.

Matteo Porfiri