Bambino in bici travolto da un’auto. Trasportato in elicottero a Torrette

Travolto a San Silvestro, bimbo elitrasportato a Torrette. L’incidente ieri sera, intorno alle 18.15, tra via Togliatti e via San Silvestro, a Castorano. La dinamica è ancora da ricostruire nei dettagli, dai carabinieri del Radiomobile di San Benedetto intervenuti sul luogo. Secondo una prima ricostruzione il bimbo era in sella alla sua bici e procedeva con un amichetto anche lui in bici, da via Togliatti verso la strada di San Silvestro che conduce a Castorano. Mentre il bimbo di nove anni L. C F. attraversava la strada è sopraggiunta un’auto, una Ford Fiesta, condotta da una signora di Campolungo, che procedeva in direzione Castorano: guidava a bassa velocità ma non è riuscita ad evitare il bambino. L’urto è stato violentissimo, il bimbo prima ha sbattuto il capo sul parabrezza dell’auto e poi è rimbalzato sull’asfalto. Sono stati momenti di panico, l’urto e la frenata sono stati uditi dalle persone delle case vicine la strada, che si sono riversate e hanno cercato di aiutare come potevano sia il bimbo, che al momento era vigile, sia la signora sotto choc che si è subito fermata e ha prestato i primi soccorsi. Immediata la chiamata al 118 con l’arrivo sul posto di due ambulanze con il personale medico proveniente da Ascoli. I sanitari dopo aver stabilizzato il bambino hanno deciso il trasporto a Torrette di Ancona in elisoccorso di Ancona.

Maria Grazia Lappa