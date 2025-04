Bambinopoli, bando per la gestione decennale

Bambinopoli, forse ci siamo. Nell’ultima riunione la giunta comunale ha dato mandato agli uffici di predisporre il nuovo bando per l’assegnazione del bene. La delibera giunge dopo che il Tar Marche, alcuni giorni fa, aveva rigettato i ricorsi presentati da Papillon e Alexandra, uniche società che avevano partecipato al bando scaduto a febbraio, e che erano state escluse dalla gara, poi dichiarata deserta. Entro breve quindi sarà concretamente avviato il percorso di affidamento della Bambinopoli a un nuovo gestore. Concessione che riguarda l’area di 2.895 metri quadri che al suo interno conterrà il manufatto per la somministrazione di alimenti e bevande, pedana esterna, minipista di go-kart, giochi per bambini e arredi. Secondo i criteri dettati dall’esecutivo comunale, il manufatto potrà essere ristrutturato, anche mediante demolizione e ricostruzione. Al concessionario, si legge nella delibera, non verranno mai riconosciuti indennizzi per i lavori effettuati sul manufatto al termine del periodo concessorio, né verranno riconosciuti in caso di risoluzione anticipata per cause dipendenti dal concessionario stesso. L’area esterna avrà diversi utilizzi: fino a 300 metri quadri per l’installazione di banchi, mobili o attrezzature per il servizio ai clienti, fino a 200 metri quadri per l’apposizione di piccole e medie attrazioni di spettacolo viaggiante a pagamento (al massimo tappeti elastici e gonfiabili). A parte la pista di go-kart – che potrà essere riutilizzata o smantellata – la parte restante – 2.050 metri quadri - dovrà essere liberamente e gratuitamente fruibile dalla collettività. La concessione, quindi, avrà una durata di 10 anni con possibilità di proroga semestrale per consentire il completamento della stagione estiva.

Sarà prevista la facoltà, inoltre, di rinnovare la concessione per ulteriori 2 anni. L’ultimo avviso, pubblicato alla fine del 2023 e scaduto a metà febbraio 2024, non conobbe esito prima di sette lunghi mesi: l’amministrazione comunale, al secondo tentativo, dovrà tenere d’occhio le tempistiche con cui verrà gestita la procedura. Su viale Buozzi sembrano essersi concentrate le energie del vertice comunale: per i prossimi giorni, infatti, è attesa l’assegnazione del bar ‘Buozzi’. Il bando, in questo caso, è scaduto il 17 marzo: la concessione dell’ex Gelateria veneta avrà durata di due anni, con possibilità di rinnovo per un altro anno. Una volta partita questa nuova gestione, il ‘Buozzi’ dovrebbe rimanere aperto dal 16 marzo al 15 novembre. Il canone annuo sarà di 9.643 euro.

Giuseppe Di Marco