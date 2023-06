Bambinopoli, Carboni sbotta: "Dopo sei mesi ancora nulla"

Bambinopoli, la minoranza scalpita. Sull’area, che nelle intenzioni del comune dovrebbe essere riqualificata, il vertice municipale non ha ancora fatto alcuna scelta. Ed è prendendo spunto da tanta indecisione che la consigliera Emanuela Carboni ha protocollato un’interrogazione a risposta scritta per riportare il tema all’attenzione di Viale De Gasperi. "Premesso che con deliberazione del 19 novembre il consiglio comunale ha approvato lo stanziamento di 35mila euro dell’ex Bambinopoli – dice la consigliera di San Benedetto Protagonista – e considerato che sono trascorsi oltre sei mesi dall’approvazione e l’area interessata risulta trovarsi ancora in stato di completo abbandono, si chiede quali siano i tempi di ripristino dell’area, anche in virtù dell’imminente avvio della stagione turistico-balneare". Erbacce, scritte e rifiuti di ogni tipo: tutto questo occupa da tempo la superficie a nord dell’Albula un tempo adibita al divertimento dei più piccoli. Una superficie sulla quale insiste un manufatto permanente e attrezzature di proprietà privata, detenute dal gestore. Si tratta di materiale che il comune avrebbe in mente di acquisire per poi rimettere in sesto il bene ed affidarlo tramite procedura di evidenza pubblica.

Per fare tutto questo però occorre che il comune e il privato proprietario addivengano ad un accordo sul valore delle attrezzature e del manufatto stesso. Attualmente, infatti, gli uffici sarebbero impegnati a redigere una stima da sottoporre all’impresa. La pratica, va detto, si era arenata per via del faldone Ballarin, che ha assorbito praticamente tutte le risorse umane dei lavori pubblici e dell’urbanistica. Una giustificazione che per Carboni risulta del tutto insufficiente. "Questa interrogazione – commenta la consigliera – rappresenta solo la punta dell’iceberg di tutte le inefficienze di questa amministrazione. Il degrado che interessa tante zone della nostra città è sotto gli occhi di tutti. Moltissimi cittadini segnalano continuamente situazioni di incuria, anche attraverso l’app Municipium, che comunque va molto a rilento. Chi aveva creduto alle promesse fatte in campagna elettorale ora si ritrova una San Benedetto ridotta ai minimi termini sotto tutti gli aspetti. Credo che ciò sia dovuto dalla mancanza di autorevolezza e di capacità amministrativa e politica del sindaco e della giunta. Il settore lavori pubblici, come evidenziato dal caso specifico della Bambinopoli, è uno di quelli che soffrono di più, e così anche l’urbanistica".

Giuseppe Di Marco